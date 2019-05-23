邊選邊改規則 賴營：此例一開後患無窮

2019-05-23

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對跨派系中執委昨於民進黨中執會提案修正民調規則，賴清德子弟兵、立委林俊憲表示，黨的初選辦法修改九次，但都是修改完才進行初選，就算要改，也應從下一屆開始適用，否則絕對會被批評影響公平性，被認為是量身訂做，若進行一半再改規則，「此例一開，後患無窮」。

民進黨昨中執會中，多數中執委支持修改民調規則，僅林俊憲一人反對。林俊憲表示，每位參選同志完成登記，黨中央就會給遊戲規則，每位黨員有同樣權利和義務按照這本遊戲規則，這是信賴保護原則，「就算要修改，也應從下一屆開始」。制定規則後，就不能再改，這就是最基本的民主精神。

林俊憲表示，手機民調可以討論，但目前沒有任何證據證明加入手機比較準確，加入多少才合適，學界也沒共識，如果加入手機民調是要彌補沒有市話的人，五十％顯然比例太高。

林俊憲指出，中央黨部用手機民調，是在調查社會趨勢，從來沒有用作初選提名，既然是試驗性，就要很謹慎，五十％的比例實在是太高，若參選人沒共識，也不能強加在他們身上。

林俊憲表示，就黨的既有規則，若雙方就對比式民調的主要對手沒共識，就是採互比式民調，「我們主要對手就是國民黨」。林也引述柯文哲昨天受訪談話說，如果柯不選，是否民進黨總統提名要重來？

秘書長羅文嘉在會中表示，民進黨從沒有初選進行到一半修改規則，如果要改，希望要得到另一位參賽同志的同意，才會公平，才能團結、才能贏。

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