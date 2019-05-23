賴突現身黨中央 提三原則

2019-05-23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨昨天召開中執會，討論總統初選方案，前行政院長賴清德傍晚突然現身民進黨中央黨部，並召開記者會提出新方案。賴表示，只要蔡英文總統在民調贏過高雄市長韓國瑜，他會無條件支持蔡；只要他輸給韓國瑜，也會支持蔡總統競選連任。若他民調贏韓，韓又贏蔡，希望蔡總統和民進黨提名他競選總統。

民進黨昨天召開中執會討論總統初選議題，蔡、賴陣營正面交鋒，並透過直播呈現，最後在黨主席卓榮泰發表聲明後宣布休息。賴清德更突然出現中央黨部，與卓榮泰和協調小組成員、英系代表闢室深談兩個小時。

知情人士說，賴清德抵達黨中央後，卓榮泰邀請蔡陣營的人也一起進去聽賴清德提出的新方案。

聽完賴的提案後，蔡陣營代表、前行政院副院長林錫耀僅說，他們無法幫候選人（蔡英文總統）決定是否接受。總統府秘書長陳菊則在會中緩頰，勸賴清德不要急，五人小組會處理後續的協調。

隨後，賴清德借用民進黨中央記者室召開記者會，發表三點原則。

賴清德表示，民主路上，像菊姐是美麗島受刑人，貢獻非常多、犧牲很大，民進黨中執委，民主路上大家都曾經一起打拚過，「我們是同志，我們更是兄弟姊妹」。民進黨的核心價值，民主絕對不能放棄，他來提一個贏的策略，希望黨中央還有民進黨的同志，大家可以思考。

「提一個贏的策略 讓大家思考」

賴清德說，他希望能夠維護民進黨的體制，讓初選具備公信力，也希望黨內能夠和諧，未來能打贏總統和立委選戰；他參選不是為了個人，而是希望承擔下一個階段責任，所以黨的初選辦法繼續維持兩人對比、和主要政黨候選人韓國瑜市長對比。

賴清德提出的新方案包括，若小英總統贏韓國瑜，即使他民調贏小英，也會無條件支持蔡總統連任；如果他民調沒有贏韓國瑜，他也會全力支持蔡總統競選連任；若他民調贏韓國瑜，韓國瑜又贏小英總統，那麼他希望小英總統、黨中央提名他競選總統。

賴陣營發言人李退之昨晚也指出，卓榮泰在中執會中場休息後，就中執會討論情形，請雙方代表聯絡參選人，詢問意見，賴清德因此前往黨中央，在既有已公告有效的初選辦法下，提出方案，以顧全民進黨的初選民主機制。

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