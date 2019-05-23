卓：不能在程序進行中 片面改規則

若雙方無共識 就遵守已公告的規則辦法
〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席卓榮泰昨於民進黨中執會表示，如果協調到最後參選雙方還是無法形成共識，他就要遵守黨內既有的制度規範與已經公告的規則辦法，不能在已經完成初選登記、程序進行中，再片面修改比賽規則，「黨歷年來都如此，今年也不能例外。」
難道三一三公告是兒戲
卓榮泰強調，三月六日中常會及三月十三日中執會，兩次會議議決公布了總統提名初選公告，「難道三一三是如同兒戲般通過那樣的公告？」「我們今天用另一場把它毀滅，我不能讓這樣的事實存在發生！」
中執會昨討論總統初選日程相關事宜，討論全程直播。有中執委提案修正民調規則，中執委鄭寶清認為，當年謝錦川跟周伯倫進行立委初選，還是「初選完才改」。
卓榮泰則表示，感謝鄭寶清提醒，「我們不會忘記其他任何正常程序案子，但只會記得這一件不正常的案子。」他不希望未來某一天，當歷史看他們的時候，會議變成這個狀況，變成人家拿出來討論的重點。
卓說，三月六日中常會、三月十三日中執會，兩次會議議決的總統提名初選公告，中央黨部所據以執行的初選辦法、流程及採用的民調方式，當時都經會議通過，這是黨內多方討論所形成的共識，也是集合黨內前輩菁英智慧的結晶，已經行之多年，是為黨內各類公職的初選所制訂，並且適用於所有參與者，絕不是為任何個人單獨制定。
卓榮泰說，這段時間協調小組聚會十幾次，嘗試各種可能、提出許多建議，不放棄所有的努力，但如果協調到最後參選雙方還是無法形成共識，他就要遵守黨內既有的制度規範與已經公告的規則辦法，不能在已經完成初選登記、程序進行中，再片面修改比賽規則。
卓榮泰強調，除非協調階段雙方合意按程序進行合理的調整，否則初選辦法必須依制度在選舉公告前提出並完成，或依制度適用於下一次初選，這是基本的道理、程序的公平與正義。黨歷年來都如此，今年也不能例外。