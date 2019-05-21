美提高中國關稅 衝擊14％台商

2019-05-21

前4月對中投資 衰退45.5％

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部投審會昨公布今年一到四月僑外投資統計，其中對中國投資衰退四十五．五％，主因是美中貿易戰影響，台商赴中國投資意願大減；統計處也針對美國本月將兩千億美元中國產品關稅自十％上調至二十五％後，對外銷訂單主力的台廠進行調查，有五十八％認為沒有直接影響，僅十四％廠商表示受到影響。

根據統計，今年前四月累積核准對中國投資金額共十四．五八億美元、年減四十五．五二％；投審會指出，這顯示美中貿易戰持續，已影響台商赴中投資意願。另前四月核准中資來台投資為四十三件、二五八八萬美元，年減七十四．一％；除去年比較基期較高外，中國限制資金外流也是原因之一。

川普本月將兩千億美元中國產品稅率上調到二十五％，統計處針對九十家外銷訂單主力台廠進行調查，其中有五十二家、五十八％表示沒有影響或無直接影響；統計處長林麗貞分析，未受影響主要是已回台生產、或在美國設廠，有些廠商表示訂單出口主要供中國內需使用，也較不受影響。

她說，回台生產部分主要包括自行車、汽車零件等；在美生產者主要為電機廠；紡織廠也透過全球佈局調整生產基地。

另有十三家、十四％業者表示受到影響，主因是關稅提高導致客戶成本增加，因此要求降價。林麗貞指出，受影響廠商主要包括鋼鐵、顯示卡以及部分機械；尚有二十五家未作答或表示不知道。

至於美國公告第三波三二五○億美元課稅清單，其中包含手機、電腦部分；林麗貞說，這些是外銷訂單最主要接單貨品，目前是否課稅還不確定，若擴大範圍恐將對台廠影響較大。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法