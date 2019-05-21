川普︰中被關稅狠宰 終會簽協議

2019-05-21

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普日前接受福斯新聞網訪問表示，很樂意與中國打貿易戰，他對中國進口產品加徵關稅，已造成很多企業撤離中國，轉往越南等亞洲國家設廠；他也相信中國最終會與美國達成協議，因中國將因關稅而被宰，且是「徹底被宰」；而且不管協議怎麼簽，沒有各讓一半的協議，只有對美國有利的協議！

川普表示：「美國和中國本來有非常強的協定，我們本來有很棒的協定，但他們改變心意；我說沒關係，我們就給他們的產品調高關稅。」

自美中五月十日舉行第十一輪貿易談判以來，兩國談判人員就未再安排新談判時程；當天美國也對中國二千億美元進口產品的關稅由十％上調至二十五％。

中國也開始採取強硬態度，動員官媒對美國發動聲勢浩大的宣傳戰，顯示雙方要恢復貿易談判，結束長達十個月的貿易戰，短期內已不可能；但川普持續對中國施壓，美國商務部上週就對中國電信設備大廠華為和其附屬公司祭出出口禁令。

川普表示，他很樂意對中國進口產品加徵關稅，因為美國將收到一千億美元或以上的關稅；他也相信中國最終會和美國達成協議，因為中國將因關稅而「徹底被宰」。

川普指出，他在美中最近幾輪貿易談判前曾告訴中國國家主席習近平，基於中國過去的貿易作為，美國與中國簽署的任何貿易協議，不能是「雙方各五五波」的協議，一定要更有利於美國。川普還說，目前中國經濟不太好，美國經濟一直很棒，在他執政下，中國絕不會超越美國，成為世界超級強權。

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