王：韓的委屈 完全能體會

2019-04-24

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨天針對二○二○總統大選發聲明表示，願為中華民國負起責任、無法參加現行制度初選，並批評政治權貴熱衷密室協商。表態參選總統的前立法院長王金平受訪指出，他可以體會韓的委屈，三年前黨、政主政者私心自用、弄丟政權，如今仍不記取教訓，韓勇敢說出這點，他完全支持；但王強調，黨中央應推舉真正有利國家發展、生存的人，其次才是追求勝選。

三年前總統大選前夕，國民黨主席為朱立倫，總統為馬英九。王金平昨受訪後發表四點聲明：「一、韓市長的看法，我完全能理解、體會」；「二、韓市長的委屈，我們心意相通，我完全感同身受」；「三、三年前，黨、政主政者的操作，私心自用，弄丟了政權，今天仍不記取教訓，韓市長勇敢說出這一點，我完全支持」；四、「金平生在台灣，也必終老在台灣，一切身家財產都在台灣，當然不計毀譽，為台灣堅持到底、奮鬥到底」。

面對記者提問「三年前黨內有人有私心，現在呢？」王金平反問「你們沒這感覺嗎？」他說，所有事情讓大家深深體會到韓國瑜受委屈的心情；記者再問，韓若不參加初選，制度是否還能進行？王表示，黨內初選制度還沒出來，出來後就一體遵行 ，「黨怎麼做，我們怎麼尊重」。

對於韓國瑜批評「政治權貴密室協商」是否暗指黨內安排鴻海董事長郭台銘參選？王金平回應，不一定針對哪件事，但黨就是有這個現象，重演三年前狀況對黨未必有利，大家應該想想怎樣的條件才是最佳國家領導人，把國家利益置於黨之上，其次才是考量黨的勝選人選。

被問到若韓國瑜參選會不會影響自己選情？王金平笑說，沒有關係啊，大家公平競賽，還是老話一句，兄弟登山、各自努力；記者追問「會傷感情嗎？」他說，不會，依照提名機制去走，應該大家都可以接受。

誰開槍？「叫刑事局去了解」

針對韓國瑜夫人李佳芬前晚感嘆「背後被開槍的感覺很不舒服」，王金平表示，他雖不曉得這句話的意思，「但大家要了解槍的來源，甚至是誰開的槍，應該追查一下向國人公布」；被問到「黨內誰開槍？」王回應「我不懂，你們自己想像。」記者又追問「是主席開槍嗎？」王說「叫刑事警察局去了解，怎麼問我？」

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