黨高層定調排除徵召》不採制式初選 讓韓無尷尬納入

2019-04-24

〔記者施曉光／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨聲明「無法參加現行制度的初選」，國民黨拱韓人士要求直接辦理徵召。據了解，黨高層已經定調排除徵召一途，也不會舉辦制式的初選，會讓韓國瑜在不尷尬的情況下被納入「『初選』民調」，未來情勢發展應會朝向中常會討論後，授權組發會訂定第十五任總統選舉特別提名辦法解套。

據了解，基於黨內民主與公平，黨中央很難專斷不辦初選；「一定要辦初選」還有另一層面的考量，就是要與民進黨對照，因為綠營仍盼協調解決，不希望蔡總統與前行政院長賴清德初選對決，藉此凸顯藍營有黨內初選，比較進步。

不過，國民黨未來所謂的「初選」，已不可能走領表、登記、連署等狹義的制式初選模式。黨內人士證實，四年前通過的那套提名作業要點已經不適用了，「不會是硬邦邦的初選」，形式會「喬」到韓可以接受。

會「喬」到韓可以接受

黨中央昨天上午緊盯電視機，掌握韓國瑜的發言動向，且轉了好幾家新聞頻道確認後，才字字斟酌擬出回應聲明，肯定韓對高雄及中華民國未來發展的關心與使命感，強調初選辦法將由中常會充分討論決議後實施，並表達盼望韓也能參與初選。

黨內人士說，這份聲明對韓表達友善，高市議會要到六月初才結束總質詢，現階段先慢慢研議，「初選」會延至六月辦理，韓可以不必在議會處境尷尬。

黨內解讀，韓國瑜雖拒絕主動參加初選，但「只有台灣能改變，我才能真正改變高雄！」「對中華民國的發展及守護，我願負起責任」等話語，其實是表態願意參選總統，沒有反對被動納入「『初選』民調」，至於形式中常會可以討論，最後授權組發會訂定特別提名辦法解套，讓韓沒有包袱。

據了解，黨中央仍以七月二十八日召開全代會通過總統人選為目標，有多位中常委擬提案改變初選遊戲規則，因此黨務系統不會主動提案變更中常會在二月二十七日通過民調、黨員投票各占七三比，排除全民調的決議。

為替不便主動參加初選的韓國瑜以及恢復黨籍未滿四個月的鴻海董事長郭台銘開路，中常委曾文培將於今日提案，要求由黨中央安排三至四家民調公司進行民調，將已表達初選意願的總統參選人及韓國瑜共同納入，找出最強人選，並建議相關程序延後至六月再辦理。

中常委姚江臨也將提案要求把過去中常會已經通過排除全民調，採行民調、黨員投票各佔七成與三成的遊戲規則，改採全民調方式，並把所有藍營可能人選全部納入。

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