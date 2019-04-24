郭籲黨 為韓打造初選規則

2019-04-24

〔記者陳柔蓁／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨宣讀簡短五點聲明，強調「無法參加現行制度的初選」。人在國外的鴻海集團董事長郭台銘隨即透過臉書回應，認同韓「長久以來權貴政治熱衷於密室協商的嫌惡」、「深有同感」、「黨中央至今連一個最簡單的初選規則，都還千變萬化不能確定，這對我一個一輩子辦實業、做實事的政治素人來說，實在難以想像」。

郭呼籲，「務請黨中央在初選制度上開大門、走大路，儘速全面公平、公正、公開決定初選規則。我想黨中央大可將韓市長所表達的意願納入考量，為他打造方便參加初選的前提或規則，因為國民黨的團結才是我最衷心的期盼。」

他強調，「只有中華民國的勝利，才有國民黨的勝利，國民黨現在和以後的一切作為，都必須堅守這個『中華民國優先』的思維，國民黨必須為中華民國服務，為了朝著中華民國勝利的總目標前進」。

郭台銘還說，「作為一個熱愛中華民國的國民黨黨員，我誠心希望所有黨內有意願，有聲望且有能力的優秀同志，都能一起進到民主初選制度中來公平且良性的競爭，最後無論是誰出線，我相信只要是公平、公正、公開民主程序產生的黨提名人，都必然能團結全黨重回執政。」

最後，郭台銘強調，「經由公平，公正，公開的民主程序，我一定會走完國民黨黨內的民主初選，而且有信心帶領國民黨最後贏得總統大選，讓中華民國重新回到和平、安全、經濟、未來的發展正道。」

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