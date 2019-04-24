2019-04-24

記者鄒景雯／特稿

美國人有句名言：如果想測試一個人的性格，就給他權力。這話道盡了在權力競技場域中的人生百態。如果理解權力的誘惑，以及權力所帶來的考驗，再來看最近台灣政壇的形形色色，就會豁然開朗，原來不過就是這麼一回事。

民進黨暫且擱在一旁不論，因為這個黨不論是「火車對撞」也好，是「君子之爭」也罷，截至目前仍按照遊戲規則在走，基本上尚未離譜，還可以繼續觀察下去；比較驚心動魄的是一心以為鴻鵠將至的國民黨，套句該黨菁英們自己接龍的，這個黨每天大戲上演，從愛情文藝片演到武俠片（韓說），再從武俠片演到科幻片（朱說），又從科幻片演到驚悚片（韓說），儘管有人當眾警告：再演下去，會不會一個觀眾都不剩？（朱說）但是上面這些人倒是沒有一個想下台，全都相互擠在狹小的戲棚裡，使盡渾身解數。這些眾生相，演活了權力對他們所發生的作用。

要看懂國民黨，得回頭從二○一六年五月開始看，前面兩年，甫經大敗的國民黨極度困頓，奔逃都來不及了，當時場上可沒有這麼多的角色，不幸完全執政的民進黨竟通不過權力的責任與承擔，因而奉送國民黨天大的機會，不只在去年扳回十五縣市的版圖，也給明年總統大選吹出了順風；然權力的召喚真是拉枯摧朽，政治八字不夠重的，肯定會東倒西歪，於是雖然台邊的、幕後的、甚至台下的，全部齊集到鎂光燈下，但是國民黨卻開始內鬥內行、流失民心。

為什麼會這樣？每一個都是權力邏輯造成的。吳敦義原本是勝選主席，後來自認為造王者，他以韓國瑜口中的「政治權貴熱衷密室協商」，先找上韓國瑜私談「徵召」，搞得韓國瑜以為「只有台灣好，高雄才會更好，只有台灣能改變，才能真正改變高雄」，於是丟下高雄市政，訪中赴美，結果卻被「背後開槍，很不舒服」，故而在昨日重拳回擊，一下打到兩個人，一個吳主席，一個是馬前主席。

從結果論，吳主席是「一官數授」，「密室」了韓，又與馬一起「密室」了郭台銘，他為什麼要這麼做？一個權力布局是，國民黨唯有在二○二○之後成為國會過半的最大在野黨，吳主席才能繼續是國民黨的老大，統領由他所提名的全體立委，拿回立法權；如果國民黨任何一個其他人選上總統，必然兼任黨主席，他只能回家吃自己，因此當前卡朱、卡王、卡韓、卡郭，黨內大亂鬥，其實對吳在實質上最無傷？事實是不是這樣？要由當事人解盤，這不失是一個合理的推測。

馬前主席又是為哪樁？這位韓國瑜暗示卻直指的「相公」，之所以要幹掉韓國瑜，不僅一點也不意外，這還涉及到國民黨最深沉的黨權之爭，究竟要繼續掌握在「權貴」國民黨手中，還是被韓國瑜所謂的「庶民」國民黨所奪？同樣叫國民黨，內容物可是一次大清洗。如果未來的國民黨將不再是能庇蔭馬英九的國民黨，官司纏身的馬英九能不出手奪權嗎？而作為馬英九基金會與國民黨共同金主的郭董，若受到雙重祝福出來參選「護產」，更是再人性也不過，韓國瑜又怎麼會看不懂？於是挾著韓粉之勢，他選擇正面對決郭台銘，把郭董一併打為權貴與密室產物，這也預示著韓國瑜恐怕不會到此為止。

當國民黨大打出手到這個地步，可以說是演透了戴上權力魔戒後的可怖，元氣尚未恢復的民進黨，能不把國民黨當成鏡子，引以為鑑嗎？

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