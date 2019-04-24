回應韓 吳：沒人對他開槍

2019-04-24

〔記者陳心瑜／新北報導〕高雄市長韓國瑜昨天上午發表聲明，表示不參加現階段初選，並批國民黨中央政治權貴熱衷密室協商，國民黨主席吳敦義昨受訪時連說兩次「沒有這些事」，一切都是公開公正，沒有什麼權貴不權貴。

韓國瑜的妻子李佳芬前天說，被人從背後開槍很不好受，吳敦義則說，「沒有一個人有開過韓國瑜槍」，國民黨從頭到尾只有任命韓國瑜去當高雄市黨部的主委，然後提名他參選高雄市長，也沒有一點權貴，都是當面跟他談，提名也是公開公正進行。

一定讓韓方便參選 也避免讓韓「主動出來」

吳敦義昨天下午和前總統馬英九到三重先嗇宮參加山西高平祖廟神農炎帝蒞台巡境活動。吳受訪時表示，如果韓市長不方便登記的話，會徵召他被動參與初選，對於登記初選的黨籍同志，也是公平競爭。

對於韓國瑜表示無法參加初選，吳敦義則說，一定要有徵召他（韓）參加初選的機制，一定會讓韓方便參選，沒有不方便，也避免讓韓「主動出來」。

外傳國民黨操作讓鴻海董事長郭台銘參選，逼韓國瑜表態，吳敦義澄清，沒有叫郭出來參選，只是在郭宣布參選後的下午，在中常會頒發榮譽狀給郭台銘。

馬則簡短回應，相信吳主席會有最好的安排，會支持他。

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