柯：韓撐不住 抵抗力不好

2019-04-24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨發聲明表態不會參加國民黨現行制度的總統初選，但願負起責任，改變台灣。被視為熱門人選之一的台北市長柯文哲昨仍未鬆口是否參選，表示「要沉得住氣」，還爆料韓「本來要在我之後（宣布要不要選）的，我看他都撐不住了！」

柯文哲昨上午在韓國瑜發聲明前受訪，爆料韓本來要在他之後表態，卻撐不住，原因是「抵抗力不好」；他發現身邊的人都緊張得要死，只有他最輕鬆，「天下本無事，庸人自擾之」，像他每天還是一樣七點半上工，等時間到了再決定要不要出手。

柯還引用唐朝詩人李白「早發白帝城」詩句，表示「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，強調自己的局面也是如此，「你們叫你們的，我做我的事」。

至於韓國瑜的表態會不會影響他的參選決定，柯文哲說，「要沉住氣再講」，考量的理由是參選後對國家有沒有比較好。他也說，首長做一半就跑去選舉的確不好，正常國家不該如此，「問題是，台灣就不是正常國家」。

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