賴清德：當總統續照顧農民

2019-04-22

〔記者黃淑莉、蔡文居／綜合報導〕角逐民進黨總統初選提名的前行政院長賴清德，他昨天下午出席雲林簽書會，受到民眾熱情歡迎並高喊「加油！」賴清德表示，台灣要「獨立自主」才能屹立不搖，將來當總統一定會照顧、關心農民。

台灣要「獨立自主」才能屹立不搖

賴清德抵達時現場等候的民眾高喊「加油！」賴清德親切與民眾握手，在地書法家黃義仁贈送「台灣自主人民幸福」墨寶；賴清德分享自己前年到以色列參訪時，向以色列總理納坦雅胡請教面對「歹厝邊」如何因應？答案就是要獨立自主才能屹立不搖。

賴清德表示，台灣不要成為第二個香港、西藏，唯一解決之道就是「獨立自主」。獨就是台灣是主權獨立國家；立是台灣經濟要立足台灣、佈局全球；自就是自由；主就是民主，簡化「台灣自主人民幸福」。

由於雲林是農業大縣，賴特別強調，他在台南市長、行政院長任內照顧農民，推動農民學堂、在地綠色補助、友善耕作、農業災害保險等，將來擔任總統也會繼續關心、照顧農民。

賴清德表示，台灣局勢險峻，基層焦慮台灣的未來，若民進黨沒有推出一個最強的候選人，二○二○年不僅失去台灣政權，對台灣民主與族群帶來衝擊，在社會許多人的督促之下，他出面承擔，希望接續未來台灣的責任，感謝國人對他的支持，他會繼續努力，也請民眾繼續支持，讓他能贏得最後勝利，與大家一起承擔台灣未來的責任。

爭取連任的立委葉宜津昨天在台南新營成立全國第一個總統、立委初選聯合後援會，與支持者喊出「總統支持賴清德、立委支持葉宜津」。賴清德後援會總會長、知名電台主持人志明及賴的多位子弟兵也到場力挺葉。

賴清德昨天在台南出席一場簽書會，熱情支持者大排長龍，葉宜津也出席相挺。賴昨天重申民進黨的黨公職可以不必表態，他希望派系休兵、組織不要動員，大家就利用初選的平台，講自己的理念和治國的藍圖，輸的人支持贏的人，進行一場君子之爭。

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