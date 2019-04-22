「國軍太監」賴批韓引喻失當

2019-04-22

〔記者蔡文居、陳心瑜／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前批評台灣軍隊沒有軍法，國防預算增加再多、買再多武器也沒用，就像「太監穿西裝」。前行政院長賴清德昨天在台南受訪時表示，韓國瑜引喻失當，韓可能認為軍法很重要，但對國家的忠誠度和使命感，以及國軍自身的榮譽感，也非常重要。

賴清德昨天在台南安平工業區出席一場天橋教會虹韻文創中心剪綵活動及簽書會。賴表示，韓國瑜應該強調激勵國軍士氣這部分，這樣保家衛國發揮的戰鬥力應會更強；雖然國軍於承平時期不適用軍法，但戰時就適用軍法，這應沒有韓所擔心的那些問題。

蘇：國民黨很多高官兒子不當兵

蔡英文總統前天要求韓國瑜收回「軍法太監說」，被韓反譏「沒有當過兵」，行政院長蘇貞昌昨受訪表示，以太監來比喻國軍非常不對，而女生不用服兵役是法律規定，對總統不應該用這種語言。蘇更反嗆「反而是國民黨很多高官自己的兒子不當兵」、「是每一個都不當兵，連女婿都不當」，所以保衛台灣還是要靠自己。

另外，表態投入二○二○總統大選的鴻海集團董事長郭台銘，昨批民進黨「是一路衝向戰爭與貧窮的假民主」，蘇貞昌昨天受訪也反酸，如果郭董能戴著國旗帽見中共國家主席習近平，喊出「保衛中華民國」，那郭台銘才真正是大老虎、是男子漢，沒有必要在自由民主社會裡，跟自己的總統嗆聲。

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