蔡英文：盼鄉親做改革後盾

2019-04-22

〔記者李立法、邱芷柔／屏東報導〕總統蔡英文昨天回故鄉屏東尋求鄉親支持，強調面對中國的文攻武嚇及全面打壓，台灣沒有屈服，而且不論是在經濟、外交或國防實力上皆獲得實質提升，國軍絕對有能力守護台灣的民主，她絕不接受中國的「一國兩制」，並將持續推動改革，希望鄉親做她的後盾。

蔡英文到里港鄉參拜雙慈宮時向鄉親表示，在她二○一六年接任總統前，台灣的經濟呈現負成長，二○一七年台灣經濟成長率為三％，二○一八年二．六五％，今年爆發中美貿易戰，世界各國皆受影響， 國際貨幣基金（ＩＭＦ）唯獨看好台灣經濟成長率，代表台灣面對國際變局的應變能力受到肯定。

蔡英文還說，中國雖不斷打壓台灣外交空間，但世界各國都喜歡和台灣合作 ，為台灣在國際上發聲，不僅外資加碼投資台灣，今年到目前為止台商回流投資金額更超過一千三百億元，創造一萬兩千多個工作機會，這是因為台灣的人才品質最好，治安也十分穩定，才能吸引廠商投資。

蔡英文指出，她因為推動改革得罪許多人，所以去年選得很辛苦，但改革的結果可以讓下一個世代多一些資源及機會，這是應該要做的事，她會持續推動，希望鄉親支持她。

反擊韓沒軍法說 「評論前應注意實際情形」

高雄市長韓國瑜日前提出「軍法太監說」惹議，蔡英文昨到屏北地區參拜媽祖廟時表示，台灣有軍法，平時由司法制度處理司法事情，戰時回歸軍法，「建議韓市長評論前應多注意實際情形，還是請韓市長多注意市政問題」。

媒體再問「跟韓國瑜對槓是不是邊緣化前行政院長賴清德？」蔡英文強調，她身為中華民國的總統，任何對於羞辱國軍、影響國軍士氣的言論，她一定要出來說話，不能因為初選就讓國軍受到羞辱。

昨日有民調指賴清德支持度領先，蔡英文墊底，蔡英文面帶笑容回應，「那其他的民調又怎麼說的呢？」她表示，對於該份民調她表示尊重，這也證實了執政的滿意度整體是往上走的，經過蘇貞昌院長的整合，人民對現在執政的情況滿意度持續上升。

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