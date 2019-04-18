會不會偷吃 看臉就知道

2019-04-18

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕最新研究顯示，長相給人的「第一印象」威力強大，甚至能用來判斷陌生人是否容易對伴侶不忠。澳洲研究發現，成年男性和女性都能憑藉第一印象正確判斷出容易外遇或愛獵艷的男性，但無法單憑長相看出有出軌行為的女性。研究團隊分析，受試者判斷花花公子的依據可能是濃眉、薄唇、有稜有角的下巴線條等「陽剛的面部特徵」。

花花公子 濃眉、薄唇、陽剛

西澳大學十七日刊登於《皇家學會開放科學》期刊的研究，招募一五一六名受試者，要求他們評價照片中陌生面孔的忠實程度等級；接受評分的照片來自一八九名成年白人（一○一名男性、八十八名女性），他們事先接受問卷調查，回答包括是否曾經出軌等問題。

研究團隊讓二九三名男性、四七二名女性評價女性面孔，二九九名男性、四五二名女性評價男性面孔，並開創性地比較同性別、異性之間的判斷準確程度。結果顯示，不論男性或女性，都能以高正確率看出容易外遇或愛獵艷的男性，但無法找出對伴侶不忠的女性；女性判斷異性面孔的正確程度較高，男性判斷同性面孔的正確程度較高。

會出軌女性 長相看不出來

主導該研究的學者傅永志（Yong Zhi Foo）表示，「研究證明成人可以在一定程度上，從面容判斷出男性是否容易對伴侶不忠」，但仍需透過進一步研究更廣泛的受試樣本，才能證實人類有能力「看出」易對伴侶不忠的男性，及確認人類是否也能「看出」金融詐欺等其他不忠行為，「這項研究結果並不代表憑藉第一印象的判斷能適用於所有情況」。

愛丁堡瑪格麗特皇后大學演化心理學家諾爾斯（Kristen Knowles）評論，女性可能比男性更不願意自我揭露出軌行為，且出軌行為相當複雜，不只牽涉長相，也涵蓋社會、文化、性格、遺傳和人生經歷的影響；該項研究的特別之處是在「易對伴侶不忠的印象」與「出軌行為」間建立明確的連結。澳洲臨床心理學家伊莉莎白．蕭（Elisabeth Shaw）則說，依據她的經驗，「不忠的人什麼樣子都有」，出軌有許多原因，不能歸咎於某一種樣貌。

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