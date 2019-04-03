卓榮泰：霸王條款 無關賴清德

2019-04-03

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席卓榮泰一日在電視節目提及，黨內有人醞釀召開臨時全國黨代表大會，而全代會有「霸王條款」可以否決候選人，遭外界解讀劍指前行政院長賴清德。卓榮泰昨表示，霸王條款是針對被提名人若有不法行為或違背黨的政策，黨內有最後機制可以把人拉下，門檻非常高，不是針對賴，民進黨也不可能像國民黨過去的「換柱」。

民進黨不可能像國民黨「換柱」

卓榮泰表示，目前有幾個狀況，五個地方黨部可以提案請中執會召開全國黨代表大會，這是狀況一；狀況二，部分縣市黨部醞釀要召開臨時全代會暫緩初選，發起連署的宜蘭縣黨部主委黃建財說得更清楚，希望能召開臨時全代會，暫緩總統初選程序，召開黨是會議。卓榮泰說，這些狀況，他今天都會說明清楚。

卓榮泰說，民進黨公職候選人提名條例第十條規定，只要經全國黨員代表總額五分之一以上連署提案，全國黨員代表大會二分之一以上在場五分之三之決議，得否決經過初選的總統提名人選；並由中央執行委員會另行徵召適當人選參選。這就是所謂霸王條款，可推翻總統初選產生的總統提名人選。

卓榮泰表示，條例在一九八九年就制定，主要是針對被提名人有不法行為或是違背黨的政策或主張，黨內有最後的方法把人拉下，而且門檻非常高，當時制定霸王條款，無關賴清德。民進黨不可能像國民黨過去「換柱」，當時洪秀柱沒犯什麼錯，只因民調低，民進黨霸王條款的引用有非常嚴謹的標準，跟國民黨「換柱」的理由完全無關，霸王條款不是為了處理民調高低的問題，這項條款存在這麼久，不是為了現在的某一個人。

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