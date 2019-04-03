沒有攻擊 只有承擔 賴：初選典範選戰

2019-04-03

〔記者王俊忠、張軒哲／綜合報導〕前行政院長賴清德昨參加活動時多次強調，參加民進黨內總統初選，一定要進行「君子之爭」，包括他與他的支持者都不要、也不必攻擊蔡英文總統及蔡的支持者，縱然做不到百分百，也要是台灣史上一場初選典範選戰。

賴清德昨在台南參加台灣中油新加油站開幕啟用，並走訪台中市外埔區高登牧場，了解養豬業者營運情況，業者也購書相挺，宛如小型簽書會。

賴清德表示，會參加黨內總統初選，不是為了個人與派系，是要為台灣的下一階段承擔使命，讓台灣人民更團結、推動台灣向前進步，因此幾天前已向國人報告過，這場黨內初選一定是一場君子之爭，包括他與支持他的人都不要、也不必攻擊蔡總統及蔡的支持者。賴清德強調，只要把政見、理念清楚向國人說明，讓國人了解、由國人決定誰是能在台灣下一個階段扛起責任的總統人選。

韓稱反對一國兩制 賴：應在中國說

對於民進黨有地方黨部醞釀使用可以否決總統候選人的「霸王條款」、是否針對賴清德？賴清德表示，相信黨主席卓榮泰會妥善處理，這點他不擔心。日前已與黨中央五人小組見過面協商；至於會不會有二次黨內協商？他表示會尊重黨中央安排。

有關高雄市長韓國瑜在市議會表態反對一國兩制，賴清德認為，韓市長在中國及回到台灣不能有不同說法。賴表示，韓在市議會說反對一國兩制，那韓也該在造訪中國時做如此聲明主張，因為中國習五點已說，「九二共識沒有一中各表、只有一國兩制」，既然韓稱反對一國兩制，那就該在中國與台灣兩地都這麼主張，不然在兩地說法不同會造成國人混淆。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/