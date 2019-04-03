朱上門拜廟 賴神舅舅：當然挺賴

2019-04-03

〔記者俞肇福、林欣漢／基隆報導〕前新北市長朱立倫昨天到基隆慶安宮參拜，由於慶安宮主委童永是前行政院長賴清德的舅舅，媒體詢問童永如果最後二○二○總統大選是朱、賴對決，會支持誰？童永直言，與賴清德是親戚，當然挺賴清德。

朱立倫昨重申，國民黨沒有分裂的本錢，若要徵召高雄市長韓國瑜就要大方徵召，越早表態越好，不要造成黨內和韓國瑜任何困擾，只要大家決定了就團結一致；若是初選就是公平的初選。

朱立倫表示，四月七日大甲媽祖出巡，他也會跟著所有信徒一起陪媽祖出巡，希望宗教文化更興盛，大家更和平、快樂。

朱：歡迎郭台銘 入黨參加初選

媒體記者又詢問，外傳鴻海集團董事長郭台銘有意出來競選二○二○總統，朱立倫說，郭台銘若願意加入國民黨或是願意參加初選，我們也非常歡迎。

朱立倫說，他提出結合基隆港、台北港與桃園航空城成為北台灣自由經濟示範區，讓貨物、觀光客、經濟發展進到基隆港，改變人民生活；民進黨不要整天只想到政治問題、意識形態的對抗，人民要的是賺錢、和平、快樂是最重要的。

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