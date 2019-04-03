民進黨地方黨部主委焦慮 串連想對策

2019-04-03

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選英德競爭激烈，基層更感到焦慮，黨內人士動作頻頻，據瞭解，地方黨部主委私下串連請全國主委聯誼會會長、立委余天召集全國地方黨部開會，對總統初選相關情勢交換意見，引發聯想。

前行政院長賴清德參加民進黨總統初選，挑戰尋求連任的總統蔡英文。民進黨目前正值協調階段，賴清德則已向總統初選五人協調小組表明堅持走完初選程序，也不接受「蔡賴配」。

對於黨內紛擾，現也擔任民進黨新北市黨部主委的余天昨天受訪表示，先前確有地方主委向他提過，希望所有縣市黨部能到中央黨部開個會，就總統初選相關及局勢交換意見，「我有跟他們講晚一點」，但目前還沒有約成。

自啟動總統初選，有黨內英系議員發起連署，訴求「蔡賴配」。近日也有民進黨嘉義縣地方黨公職連署盼黨中央促成「蔡賴配」，不要進入民調廝殺。

民進黨總統初選協調期至四月十二日截止。依據時程，若協調後無法產生單一候選人，即於四月十三至十四日間舉行政見發表會，四月十五至十七日舉行初選民調決定人選，四月廿四日中執會公告總統提名人選。

值得注意的是，民進黨上週三中常會決議，在四月十二日總統初選協調截止前的四月十日加開臨時中執會，也為總統初選預留伏筆。屆時黨內是否還有提出召開臨全會等其他相關動作，也是外界關注焦點。

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