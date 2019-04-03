2019-04-03

〔記者葛祐豪、陳彥廷、林良昇／綜合報導〕面對總統初選「拱韓」聲浪，國民黨主席吳敦義將在四月十日前與前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、高雄市長韓國瑜會面。王金平昨晚在高雄漢來飯店與韓國瑜會面，但行程未公開，韓國瑜也刻意避開媒體，相當隱密。王受訪強調，主要是約韓國瑜與工總幹部碰面，談高雄的投資情形。

王：四月八日單獨會吳

王金平昨也說，四月八日將和吳敦義單獨「喝茶聊天」。

王金平昨在高雄強調，他不方便主動談選舉，如果韓有提，他才會講。王說，韓國瑜選舉過程中，他盡力協助，希望韓國瑜任內完成政見，除了拚庶民經濟，也要拚產業經濟，因為他是商總名譽理事長、工總最高顧問，因此一月就安排商總來高雄座談，商總也承諾投資高雄一千億元。

王金平表示，他也與工總理事長王文淵約好，今天有兩百位企業家來高雄座談，預計投資一五九八億元，他會盡力協助。王隨後上到漢來飯店，據傳是前往四十二樓的總統套房。

韓國瑜昨晚八點多從高雄市議會離開，驅車抵達漢來飯店門口，經由地下室上到飯店，直到晚間九點多，傳出兩人又從地下室驅車離去。

王金平昨也到墾丁參加「全國地方議會議長、副議長第一次聯誼座談會」，進入會場時與各地的正副議長握手寒暄，展現基層實力與人氣。

據了解，吳敦義四月六日整天都會待在高雄、屏東等地，有一連串拜會行程，並參加寺廟活動，已經傳出吳敦義和韓國瑜會在六日見面。

朱立倫昨在基隆受訪時則表示，黨中央目前還沒有派人來敲時間，他會配合吳敦義的時間，隨時都可以。

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