凌友詩挺中國 陳明通斥叛國

2019-04-02

〔記者呂伊萱、謝君臨／台北報導〕台灣出生、代表香港的中國全國政協委員凌友詩，近期在中國兩會公開稱中共是「正朔」，爭議不斷。陸委會主委陳明通昨對此表示，凌友詩絕對是「叛國罪」，但目前國安相關法規「仍躺在立院」，希望積極推動修法。

國安相關法規「仍躺在立院」

立法院民進黨團總召柯建銘對此表示，立法院長蘇嘉全今將主持朝野協商，會中將針對「國家機密保護法」的部分進行處理。至於刑法「外患罪」部分，目前尚未排入，須等到下週之後才能排入協商，該案預計將於近期內處理。

提案立委王定宇也說，刑法「外患罪」修正草案，目前尚待院長協商，他已和國民黨立委先行溝通，強調修法並不涉及統獨之間的爭議，只是想要保護台灣兩千三百萬人民的安全；他會催促院長儘速排入協商，希望能在四月底前三讀通過。

凌友詩擔任中國政協委員，違反兩岸條例規定，加上她日前在中國政協會議發言，指中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，已被內政部開罰五十萬元。陳明通昨接受寶島聯播網「新聞放輕鬆」節目專訪表示，凌公開稱中華人民共和國是中國唯一合法政府，且十年內要統治台灣，顯然是「叛國罪」。

但陳明通坦言，現行「刑法」的外患罪是指外國，而依據「兩岸人民關係條例」，不把中國視為外國，使政府欠缺法源，面對這種情形沒辦法開罰，「法案現在仍躺在立法院，讓人不安」。陳明通說，希望積極推動修法，將「外國」改為「敵方」。

立院司委會前年十二月四日初審通過「刑法部分條文修正草案」，將「外患罪章」中的「外國」擴大為「外國或敵人」；並依「陸海空軍刑法」定義，明定敵人是「與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體」。

未來修法三讀後，共諜均能適用外患罪，洩密罪責可從一年至七年有期徒刑提高為三年至十年，若在戰時洩漏更可重判死刑。當時主席蔡易餘裁示，草案將交由黨團協商，但草案至今仍待蘇嘉全主持協商，才能交付院會二、三讀。

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