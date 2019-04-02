學者：北京已不在乎台灣輿論

2019-04-02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國空軍兩架殲十一型戰機三月卅一日踰越台灣海峽中線，蓄意破壞兩岸現狀與區域穩定。對此，外電報導引述學者指出，這是中方對於美軍今年以來每月調派軍艦穿越台海，以及外傳美國總統川普幾近拍板對台出售F-16V戰機的「回應」，顯示北京已不在乎台灣輿論的反彈。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞太事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，一九九九年台灣提出「特殊國與國關係」時，中國戰機曾踰越台海中線，此後除了二○一一年一度「偶然」越界外，多為「貼近」台海中線挑釁，此次事件恐是中方近廿年來首次「蓄意越界」，極不尋常。

「台灣智庫」國際事務部主任董思齊指出，中國戰機此次越線的用意，在於抗衡美軍在印度—太平洋地區的部署，這也代表中方不再顧慮台灣民情，不擔心會刺激台灣人反中情緒，也不擔心會助長「台獨陣營」在總統大選的氣勢。

台北海洋科技大學通識中心吳建忠教授認為，中方此舉乃針對美軍船艦今年以來定期通過台海，包括一月廿四日、二月廿四日及三月廿四日，接下來須觀察美艦本月會否再度穿越台海，以及中方屆時有何反應。

環球時報警告，自美國通過「台灣旅行法」以來，美台互動不斷升溫，美艦今年更已三度通過台海，「若美台繼續挑釁中國，解放軍可能把台灣島上空劃入巡航範圍」；至於中國戰機越過台海中線是否成為常態，「取決於美台日後的表現」。

美售台F-16V 不會改變兩岸軍力平衡

彭博指出，川普政府已默許對台出售逾六十架F-16V戰機。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（RSIS）研究員吳尚書認為，此舉將讓北京覺得「美國不理會我們的感受」，對其將是一大震撼，但政治意義大於軍事意義。美國智庫「蘭德公司」（RAND）亞太政策中心副主任哈羅德（Scott Harold）直言，F-16V不會改變兩岸軍力平衡，也不會消除中國併吞台灣的威脅，台灣還是必須發展飛彈、電子戰和其他先進的常規與非對稱能力，才能遏止或在必要時擊敗中國強制推動統一的任何企圖。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/