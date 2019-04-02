賴：統獨當然不是假議題

2019-04-02

〔記者劉婉君、楊淳卉／綜合報導〕已登記角逐民進黨總統初選的前行政院長賴清德，昨接受網路直播節目「彭博士觀風向」專訪，針對統獨問題是假議題的說法，嚴正表示︰「當然不是假議題！」賴清德說，中國國家主席習近平的「習五點」，已經為台灣劃定未來的方向，就是一國兩制，開始併吞台灣的進程，這是台灣的生死大事，大家不要輕忽中國併吞台灣的企圖。

勿輕忽中國併吞台灣企圖

賴清德表示，如果有機會帶領台灣，一定會盡最大的力量團結台灣，解決藍綠惡鬥的問題。台灣只有先團結，才有辦法解決兩岸的問題。習近平已經對外講了，沒有一中各表，台灣只有一國兩制的路可以走。

他認為，這時候台灣不必競相提出不同的主張，例如和平協議的主張，大家應該坐下來，為了台灣最大的利益，共同來解決，政黨要以國家利益為優先，至少有最大公約數，不會因為無止盡的藍綠惡鬥、政黨競爭，把國家利益都犧牲掉了。

賴清德提醒，現在正值台灣的生死關頭，大家一定要嚴肅面對，最好的方法就是國內團結，謀定而後動，否則一一被攻破，台灣整個會完蛋，千萬不要輕忽中國併吞台灣的企圖，好好與藍綠溝通，是總統未來非常重要的工作。

賴清德認為，兩岸應該求同存異，用對話取代對抗、用交流取代圍堵，兩岸共同的敵人是疾病、傳染病和天災地變，有很多可以共同努力解決的事，兩岸應該增進人民的福祉，而不是統一大業。

針對台美關係，賴清德表示，台灣能夠不被中國併吞、維持民主自由和經濟發展，應該感謝美國，未來也應與美國共同合作。不過他強調，天助後才有人助，台灣對外態度分歧，影響團結，這是最嚴重的地方。

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