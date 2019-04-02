共機挑釁 蔡下令強勢驅離

2019-04-02

主持將領授階 提出三個堅定 不用懷疑國軍捍衛台灣決心

〔記者蘇永耀／台北報導〕共機頻頻挑釁，蔡英文總統昨強調，對於「堅定保護國家安全及主權」、「堅定維護民主自由的生活方式」及「堅定往壯大台灣的方向來前進」，這三個堅定上，不用懷疑國軍捍衛台灣的能力和決心。她做為總統，會和戰士一起奮鬥到底，國土一寸不讓。總統也下令，對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離。

和國軍奮鬥到底 國土一寸不讓

總統昨主持「國軍重要高階幹部授勳暨晉任布達授階典禮」，頒授國防大學校長吳萬教「四等寶鼎勳章」，並授階新任副參謀總長執行官劉志斌上將。總統說，近年來國際情勢急遽變化，國家安全面臨複合式的多面向挑戰。不論是維持區域穩定、捍衛中華民國主權或保障台灣人民福祉和自由民主價值，國軍的角色及任務將更加重要。

嗆中國不要試圖破壞台海現狀

總統並表示，最近解放軍動作越來越多，包括共機飛越宮古海峽，引起周邊國家嚴重關切。前天在台灣海峽，也發生中國軍機破壞默契，飛越海峽中線，遭我空軍警告後，才返回中線以西的挑釁行為。

對於中國的舉措，總統指出，中國這些動作，不僅是對兩岸現狀的一種片面改變，更是對區域安全穩定的一種公然挑釁。她不僅要提出嚴正抗議，也要鄭重提醒北京當局，不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海現狀。

總統說，她要讓全國人民知道，對於「堅定保護國家安全及主權」、「堅定維護民主自由的生活方式」及「堅定往壯大台灣的方向來前進」，這三個堅定上，不用懷疑國軍捍衛台灣的能力和決心。

蔡總統也在臉書表示，國軍有充分萬全的準備，鞏固兩千三百萬人民選擇自由、民主的生存權利！她並已下令軍方，對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離。

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