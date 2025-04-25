高市再爆虐嬰！負責人被起底忘餵藥害死小孩 裝沒事把「屍體」還家長

被控虐待8童的楊姓女負責人，15年前曾忘餵藥害死小孩，還裝沒事把「屍體」還給家長。示意圖。（法新社資料照）

2025/04/25 12:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾因虐兒事件停業的高雄市楠梓區某托嬰中心，原楊姓女負責人改找丈夫掛名後重起爐灶，竟又與董姓保母涉嫌凌虐8名嬰兒，檢調已介入偵辦，高市社會局也於4月15日發函終止契約，並持續協助嬰孩轉托。根據司法判決系統查詢，楊女曾於2011年時忘記幫感冒的男嬰餵藥，導致男嬰急性支氣管性肺炎引發呼吸衰竭死亡，還假裝沒事把屍體抱還給家長，事後她與家長和解，被法官輕判緩刑2年。

判決指出，楊姓女子於2010年2月25日起，受張姓夫妻委託，24小時照顧未滿週歲的男嬰，男嬰交給楊女照顧時已有感冒症狀，家長也拜託楊女幫忙餵藥，但楊女竟疏於注意，讓男嬰一直睡，沒將他喚醒餵藥，導致男嬰於2月26日晚間10點07分死亡。

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小男嬰過世後，楊女竟以「和家人去夜市吃宵夜」為由，把男嬰屍體抱回張家，裝沒事離開，張家父母見兒子沒有呼吸心跳，急忙抱去醫急救，但已無法挽回稚子生命；事後，楊女坦承是自己忘記餵藥，才導致小男嬰死亡，賠錢與家屬達成和解後，被法官依業務過失致人於死罪判徒刑6月，得易科罰金，另宣告緩刑2年。

除了張家男嬰受害外，楊女也曾於2020年4月，照顧一名3月大男嬰離開餐椅時，連續撞擊椅子3次，導致男嬰右大腿瘀傷，男嬰回家後被母親發現有傷，送醫治療後報警，男嬰媽媽傳訊狂罵「「那您知道3個月小孩也不能這樣抱的嗎」、「他哭是正常反應，這麼小的小孩也只會哭」、「但您的反應造就他更大的傷害」，楊女自知理虧認錯「是我錯了」、「我感到非常抱歉」，但仍被依過失傷害罪判徒刑3月，得易科罰金。

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