檢調扣公文無法領二階連署格式？中選會：有無攜帶函文皆可領件

國民黨宜蘭縣黨部指控檢調扣走中選會公文，致使無法領取二階罷免連署書。中選會表示，無論有無攜帶該函文通知，依法均可領取二階連署格式，檢調機關與當事人都知道。圖為國民黨宜蘭縣黨部。（資料照）

2025/04/25 12:14

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〔記者李文馨／台北報導〕民進黨籍立委陳俊宇罷免案疑涉幽靈連署，檢調昨搜索國民黨宜蘭縣黨部等處所，黨部事後指控檢調扣走中選會公文，致使無法領取二階罷免連署書。對此，中選會表示，無論有無攜帶該函文通知，依法均可領取二階連署格式，檢調機關與當事人都知道。

據悉，今天下午1時半，國民黨宜蘭縣議員黃琤婷將代表罷免民進黨立委陳俊宇團體到中選會領表。

中選會說明，提議領銜人於通知函文到次日起10日內，應「攜帶國民身分證」、「印章」向中選會領取罷免案二階連署格式；如「委託他人領取，則應檢附提議人之領銜人出具之委託書及被委託人國民身分證」，未依限前來領取連署人名冊格式，視為放棄提議；也就是說，有收到公函者，無論有另無攜帶該函文通知，依法均可領取二階連署格式。

對於陳俊宇罷免案領銜人何時領件，中選會表示，經查該領銜人於上週四（17日）午後確有致電中選會，並明確表示其將於17日下午3時到中選會領取二階連署格式，但當日下午3時前當事人再度致電，改說決定不在17日領取，且說就算其要領取，最快也是擬改為下週期限截止前領取，從未告知選務機關其擬領取二階連署格式之確切時間與地點。

中選會強調，該罷免案領取二階連署格式期限為本週日（27日）下午5時30分前，領銜人是否領取、何時領取該罷免案二階連署格式，選務機關自無從知悉。

中選會也說，「公職選罷法」所定各種罷免期間的計算，除另有規定外，依「行政程序法」的規定。但期間的末日，除因天然災害政府機關停止上班外，其為星期六、星期日、國定假日或其他休息日時，不予延長。

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