中市3藍委罷免二階達標 罷免黃健豪連署書收件達4.4萬份

台中罷免民團中四、中五、中六選區公佈連署收件數均過二階法定門檻，力拚安全目標，並支持另中二、三、八選區收件，高呼口號「六區一起罷，台中全壘打！」（記者蔡淑媛攝）

2025/04/25 12:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免進入二階連署倒數階段，台中罷免民團今天公佈市區3名立委中四、中五、中六選區廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋的連署收件數，均過二階法定門檻，但力拚安全目標，希望超過法定門檻的130%，保證能通過審核，邁向第三階段，同時也宣佈啟動協助艱困選區中二、三、八選區連署，將派志工前往該選區收件及設攤，將延長收件到5月5日，力求「六區一起罷，台中全壘打！」

中四選區「展翅廢翔」公佈罷免收件已超過4萬份，已過法定門檻3萬2921份，中五選區「斷健行動」收件數達4萬4426份，超過法定門檻3萬7323份，強調必須力拚安全目標5萬份；中六選區「敲鑼行動」則強調已超過法定門檻2萬7337份，但不公佈確切收件數，努力往安全門檻4萬份努力。

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中六罷團發言人EVA表示，不公佈確切收件數但會力拚安全門檻4萬份，因為中六罷團面臨極大壓力，相信市長盧秀燕會用最高標準嚴格過濾（市選委會審查後送中選會）；中五罷團發言人台灣衣美局指出，中五選區已收到4萬4426份罷免連署，代表北區北屯民眾不滿黃健豪，但目前收件數仍不足以讓黃下莊，因此目標安全5萬份，目前僅達89%，希望大家來聯署。

中四選區發言人杜承哲及凡壐表示，廖偉翔曾說罷免不會到第三階，但其已有超過4萬選民支持罷免，希望一舉罷免廖讓他回家躺7年，呼籲大家拚過5萬安全目標數，一起邁向希望的路上。

全台大罷進入黃金週，台中市6個罷團反制國民黨4月26日上凱道參加「反綠共、戰獨裁」活動，將首次聯合發起罷免連署大會師，舉辦「機車祈福遶境」行動反制，由各選區出發，一路會師，最終集結於「洲際棒球場」大會師現場，同步啟動大規模連署收件行動。

台中市8席藍綠立委罷免二階連署，第二、三、四、五、六選區5月6日連署截止，第八選區是5月5日截止，第一及第七選區則是6月6日截止，選委會40天內要完成審查，審查完後20至60天內要進行投票。

中五選區「斷健行動」公佈罷免連署收件數達4萬4426份，超過法定門檻3萬7323份，強調必須力拚安全目標5萬份。（記者蔡淑媛攝）

中四選區「展翅廢翔」公佈罷免收件已超過4萬份，已過法定門檻3萬2921份。（記者蔡淑媛攝）

中六選區「敲鑼行動」強調已超過法定門檻2萬7337份，但不公佈確切收件數，努力往安全門檻4萬份努力。（記者蔡淑媛攝）

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