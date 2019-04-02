八年來多次侵入我空域 共軍蘇愷戰機 曾遭我飛彈追蹤

2019-04-02

〔記者羅添斌／台北報導〕中國殲十一軍機前天穿越台海中線對台挑釁，時間長達十餘分鐘。軍方官員表示，過去八年期間，台海曾發生數次共機侵入我方空域事件，其中，二○一一年六月廿九日發生共軍蘇愷戰機越過中線達兩分多鐘，我方不僅派出戰機升空攔截，連飛彈陣地也一度進入追蹤監控階段。

我軍防空戰力 層層部署

對於接連有共機越界，軍方官員表示，我國的防空能力在國際間相當知名，不僅有功能強大的預警雷達，在台海地區防空飛彈的部署密度，更是國際間數一數二，共機只要一出海，都在我方掌握及監控當中。

官員也指出，國軍的防空戰力有多重部署，空機配有各型空對空飛彈，台灣本島及外島地區則部署愛國者與天弓等長程和中程防空飛彈，短程防空部分則有鷹式及復仇者飛彈，即便是共機突破我方防線，地面部隊還配有雙聯裝或個人攜行式刺針飛彈，不讓共軍越雷池一步。

軍方官員表示，中國運八型電子偵察機曾在二○一四年八月廿五日，一天之內四度飛越我國防空識別區西南角，雖然位置與台灣本島尚有一大段距離，也非台海中線範圍，但其動向都被我方作戰指揮中心全程掌握監控。

官員說，二○一一年六月廿九日發生的共機越界事件，情勢較為緊張，軍方當天經由戰管雷達掌握發現，有不明國籍軍機在台灣防空識別區的東北面空域活動，接著共軍就出動多批次的SU-30及SU-27型戰機，由中國沿海基地起飛，對不明國籍軍機進行跟監及警戒。

二○一一年 兩架蘇愷越界兩分鐘

官員指出，根據國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）當時掌握情資顯示，其中兩架SU-27戰機共機，為了警戒不明國籍軍機，曾飛越海峽中線約兩分多鐘，接著才返回中線以西空域。

熟知空防作戰業務的官員表示，我對任何接近、進入我國防空識別區的飛行器，都依據標準作業處理，會下令警戒機升空監控；若共機逼近海峽中線空域，除由在空機實施警告驅離行動之外，防空飛彈陣地須進行追蹤監控，並實施電磁波發射管制。

捍衛台灣領空 飛彈層層佈網

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