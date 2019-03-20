保黨護台灣 34綠委串連挺小英

2019-03-20

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院前院長賴清德領表登記民進黨總統初選，引發震撼，民進黨各派系廿二位立委昨齊聚立法院議場大門，表態支持蔡總統，後續連署者增加至卅四人。代表發言的立委陳明文表示，站在這裡，是代表基層的憂心，「支持蔡英文才能保黨，才能守護台灣」。

「合作顧台灣、團體拚勝選、堅持挺小英！」民進黨英系、正國會、新潮流、蘇系、謝系、海派等廿二位跨派系立委齊聚立院議場大門前，高喊支持蔡英文口號。

陳明文表示，看到國民黨、特定媒體正以此事見縫插針，分化民進黨，削弱本土力量，還有廣大「支持者的憂慮不安已經達到最高點」，他們站在這裡召開記者會，是代表基層的憂心與呼籲，是要保黨、保台灣，呼籲團結顧台灣，才能達到一加一大於二。陳強調：「支持蔡英文才能保黨，才能守護台灣」。

陳明文說，執政就有包袱，包袱應共同承擔；過去三年，面對中國越來越大的打壓，習近平正式啟動「一國兩制」併吞台灣的進程，國家經濟、各種改革亟待開始，國家急需振衰起敝。

陳明文表示，蔡英文勇敢面對史上最大的壓力，努力改革國家，把台灣帶上正確軌道，總體經濟開始成長、重大改革開始啟動，國際社會紛紛支持台灣，成績大家都看得見，但這也讓蔡成為北京的眼中釘、藍軍的箭靶，反改革者去之而後快的對象。

陳明文指出，在這個時刻，做為執政團隊的一員，他們要呼籲，承擔不是「一個人」；真正的承擔，是能團結最多的人，蔡英文是最能團結社會最大力量、團隊對外的人。

至昨天為止，連署的立委包括陳明文、蘇震清、羅致政、莊瑞雄、吳琪銘、陳歐珀、王定宇、蔡易餘、鄭寶清、楊曜、施義芳、蔡培慧、邱泰源、劉櫂豪、吳玉琴、江永昌、郭正亮、管碧玲、黃秀芳、蔡適應、趙天麟、張宏陸、陳靜敏、鄭運鵬、吳焜裕、林岱樺、余宛如、鍾孔炤、李昆澤、蕭美琴、陳曼麗、林靜儀、李麗芬、王榮璋等三十四人。

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