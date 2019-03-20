民進黨總統初選》蔡：專注政務不受影響

2019-03-20

〔記者黃佩君、蘇永耀、李欣芳、楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統面臨前行政院長賴清德黨內初選的挑戰，她昨出席「二○一九資安大會」後發表談話，強調初選是黨內機制問題，她已告訴所有執政團隊成員，「國家政務第一優先」，不受所有其他事情影響。

出訪邦交國 讓世界看到台灣

蔡英文說，她要告訴支持者，三一八學運後國家改變了很多，現在正走在正確的道路上，也一定可以持續往前走。她強調，爭取大家支持，其實是奠定在每一天的工作及努力上；她之後最重要的任務就是要出訪邦交國，讓世界看到台灣，這也是總統最重要的任務。

與賴情如兄弟 菊支持蔡連任

總統府秘書長陳菊昨表態支持蔡總統競選連任。陳菊提到和賴清德情如兄弟，她尊重每個人追求理想的權利，但競爭勿忘團結。行政院副院長陳其邁和立法院副院長蔡其昌昨天也相繼表態，支持蔡連任。

陳菊昨在臉書貼文表示，對於許多支持者的擔憂、焦慮，她都感同身受。她和賴清德相識二十多年，知道賴是有理想性、有使命感的政治工作者，情感上她和賴是不可分割的兄弟，患難與共、相互扶持。

陳菊指出，蔡總統在民進黨最低迷的時候，以理性、專業的特質，帶領大家走出谷底，讓民進黨再站起來。蔡堅持台灣主權，面對一次比一次艱難的挑戰，沉著、穩健、堅強，帶領台灣站穩腳步，走向世界。她說，去年大選民進黨遭受前所未有的挫敗，她選擇與蔡總統共同承擔、繼續前行，因為她知道蔡正走在正確的道路上，需要凝聚更多力量。面對民主存續的關鍵時刻，大家必須團結、全力以赴、守護台灣，蔡總統尋求連任是理所當然。

行政院副院長陳其邁說，不忘初衷，為了更好的台灣，「我支持蔡英文總統連任，在改革的道路上，一起自信前行」。新潮流系的立院副院長蔡其昌受訪表示，蔡總統、賴清德都是他很尊敬的人，過去他已經表態支持蔡總統連任，不管局勢怎麼變，以前說過支持蔡，現在還是支持蔡。

競選連任的蔡英文將於二十一日啟程出訪南太友邦，預計當天中午前往中央黨部完成總統初選登記，之後率團出國拚外交。多位「挺英」年輕黨公職發起串連挺蔡連任，昨赴中央黨部代蔡英文領表，呼籲「改革不要換手」，盼更多年輕世代站出來給蔡總統力量。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/