本土社團：民進黨應推出最有勝算的人參選總統

2019-03-20

〔記者李欣芳、俞肇福／台北報導〕前行政院長賴清德登記角逐民進黨總統初選，挑戰蔡英文總統競選連任。台灣社社長張葉森昨表示，台灣社廿四日將邀各本土社團會商，盼做成正式決議，他已與幾個社團幹部初步溝通達成共識，認為二○二○為了延續本土政權，民進黨應推出最有勝算的人參選總統。

張葉森說，他個人支持賴清德選總統，賴與本土社團正名制憲的目標較為接近。北社社長李川信也表示，民進黨應推出最能贏得二○二○的人出征，他判斷這場初選，賴的贏面較大，因為目前民調支持度較高。

據悉，本土社團內部雖然挺賴清德參選總統的聲浪不小，但也有部分社團幹部挺蔡英文競選連任，因此面對民進黨這次總統初選，全國各本土社團應不會聯合發表聲明支持特定人選。

張葉森表示，他一直希望賴清德能出馬角逐總統，由於蔡總統相較於國民黨總統參選人，民調支持度長期殿後，先前讓基層的綠營支持者很焦慮，賴的民調支持度高，民調高者為何不出馬？

賴的舅舅祝福：不要分裂比較好

對於賴清德角逐民進黨總統初選，賴的舅舅、基隆市慶安宮主委童永昨天受訪說，現階段就按照黨內的機制來決定，做舅舅的只能祝福，希望黨內互相尊重，來一場君子之爭；他並語重心長地說，不要分裂比較好。

慶安宮香火鼎盛，是基隆市的信仰中心，童永表示，賴清德在登記參選之後打了一通電話給他，在電話中告知「我已經登記參加民進黨內總統初選」，並請舅舅放心，身為舅舅他當然覺得很歡喜，在電話中給外甥祝福、加油。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/