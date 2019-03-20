賴清德請益 李登輝勉勇敢說出國家方向

2019-03-20

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德投入民進黨總統初選後，昨赴翠山莊拜訪前總統李登輝。李登輝透過李辦主任王燕軍發聲明稿表示，期勉賴好好利用這個機會，完整、詳細的告訴台灣人民「民進黨的存在價值」，勇敢地說出國家未來的發展方向及如何增進人民的福祉，他最後並祝福賴順利成功。

李登輝表示，非常感謝賴清德的關心與探視，「在他休息的這兩個月中做出了參選的決定，相信是經過審慎思考與智慧的抉擇」，民進黨內各項機制民主的程度讓人羨慕與欽佩。

李支持為台灣奉獻的人

李登輝說，既然已完成登記，期勉賴好好利用這個機會，完整、詳細的告訴台灣人民「民進黨的存在價值，勇敢地說出國家未來的發展方向及如何增進人民的福祉。」

賴清德與李登輝會面約一個多小時，會後賴與王燕軍共同接受媒體訪問，王也轉述李在會中的說法。至於李有無支持賴？王燕軍說，所有各行各業想為台灣奉獻、工作的人，李前總統都支持。

賴清德表示，李前總統精神、氣色都非常好，李過去擔任總統或副總統都深深得到台灣人民愛戴，政績也很好。賴說，李前總統知道他參與總統初選，鼓勵他不管擔任什麼位子都要愛護人民；另也提醒他要有信仰，特別是擔任總統一定會遭遇各種困難，信仰對政治人物非常重要。

被問到向李登輝請益，是否是爭取獨派支持？賴清德說，李前總統九十幾歲高齡本身就是國寶，他要競選總統，前來請益治國之道，希望李給他一些指教，他受益良多，目的在此，並不在其他。

對於黨內有呼聲「蔡賴配」才是最大加分，賴清德說，黨內的聲音他都尊重，也知道這種說法有它的意義，他前天登記時也清楚表明為何要出來。賴說，民進黨在情況非常艱鉅，台灣情勢危急時，他要爭取國人支持，讓他有機會接棒，扛起台灣未來發展的責任，目的在此。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/