民進黨今成立「五人協調小組」

2019-03-20

3/23-4/2運作 卓榮泰稱要找很多老師父

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，民進黨主席卓榮泰昨表示，總統初選三月廿二日登記截止，三月廿三日至四月二日進行協調。中常會今將成立五人協調小組，人選草案除了黨主席，還包括立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、總統府秘書長陳菊以及行政院推派的人選，經中常會通過才確定。

人選包括柯建銘 鄭文燦 陳菊

卓榮泰表示，總統初選協調是高難度工作，「大師兄沒辦法，要找很多老師父才有辦法協調」，協調過程無所不能談。他並說，協調是法定機制，當然希望協調就可以產生結果，但協調不是壓迫式的，真的不行，就進入後續的民調。若進入民調，民進黨的民調中心、以及委託單位做出來的民調不容懷疑，他已經用補選機制測試過一次，他有信心。

對於總統初選，卓榮泰提出四項要求︰第一，黨負責人一定中立、公正；第二，要求黨務主管絕對中立，選務絕對公平；第三，要求黨公職在登記還沒完成、結果出爐前，不宜過度表態，否則會將其解讀為個人喜好或派系運作；第四，請求所有支持者在結果出爐前，不要對另外一方太情緒化。

黨中央提四要求 團結度過這關

卓榮泰說，民進黨本來就有初選機制，賴清德登記不會讓黨內分裂，也不能分裂，其他競爭政黨都在看民進黨是否可以度過這關。他認為以賴清德和蔡英文的高度、能力、脾氣、過去合作關係，都不會廝殺到血流成河，他也有義務防止這件事情發生。初選就是民主出發，最後要達到團結。

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