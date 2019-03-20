民進黨總統初選》賴：黨公職不必選邊站

2019-03-20

〔記者劉婉君、王捷、萬于甄／台南報導〕前行政院長賴清德登記參加民進黨總統黨內初選，總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁昨天分別表態支持總統蔡英文。賴清德表示，黨公職的表態他都尊重，他出來參選不是為了打敗蔡總統、不是否定過去，而是希望接棒捍衛台灣，追求更好的未來。

參選不是為了打敗蔡總統

賴清德強調，為了降低黨內初選的衝擊，黨公職都不必選邊站，派系和組織也不用動員，希望大家要對民主的制度有信心，對民進黨、蔡英文、也對他有信心，他要打一場超越個人、派系，完完全全為了台灣的君子之爭。

他同時宣布，延續當時在市長選舉的「五不」作法，不設競選總部、不設看板、不使用宣傳車、不插旗幟、不辦造勢活動；至於勝算，則決定在國人的手上。

賴清德登記參選總統初選後的第一天，一早先到台南天壇祈福，支持者熱烈歡迎，光是走進廟內就花了約十分鐘，沿路有民眾舉牌支持，並高聲喊「總統好」；他隨後回到母校成大醫學院，向師長請益，有學弟大喊「學長加油！」開心與賴清德擊掌，希望學長「為成大爭一口氣」。

賴清德表示，他參選的目的不是為了打敗蔡英文、也不是要否定過去，蔡英文從二○○八年一直努力到現在，目前的局勢非常辛苦，他在這個時候出來是希望承擔責任，爭取機會接力完成捍衛台灣的使命。

爭取接力完成捍衛台灣使命

賴清德說，民進黨非常需要這一場初選，利用初選的平台，說明民進黨過去到底為什麼推動這一些政策，講清楚未來的改進之道，再進一步說明民進黨未來的責任何在？要把台灣帶往何方？因過去的經驗，黨內同志對初選都抱持憂心的態度，擔心影響後續的團結，這個他都可以理解，但只要大家有心，把這場初選打造成為典範，這樣對民進黨、對其他的政黨、對台灣社會都有好處。

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