宣布參選總統 王：給我4年 重現台灣錢淹腳目

2019-03-08

強調兩岸必須終結戰爭 「與敵人合作就能成為夥伴」

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平昨天在台北國際會議中心正式宣布「參選二○二○年中華民國總統」，隨後發表二十分鐘演說，內容緊扣兩岸關係與經濟議題。他表示，「中華兒女本是同根生，兩岸必須終結戰爭」，給他四年，他會帶領台灣航向充滿希望的未來，重現「台灣錢淹腳目」。

王金平昨選在台北國際會議中心頂樓召開記者會，宣示拚經濟的決心。多位國民黨立委、前縣市長、前立委，以及高雄鄉親到場支持，高喊「王金平凍蒜！」「總統好！」

國民黨立委、前縣市長力挺

王金平說，當美國開始質疑花大錢保護台灣得到什麼？當大陸一再聲明台灣是其不可分割的一部分，台灣應該挺身捍衛主權、追求發展，未來四年是台灣最需要冷靜、理性、團結的關鍵時刻，必須務實面對歷史遺留的問題，不要再陷入統獨爭議的死胡同，在爭吵中對立、內耗、沈淪。

「兩岸必須終結戰爭，否則戰爭將終結大陸與台灣！」王金平說，台灣、大陸都是中華兒女，本是同根生，前南非總統曼德拉曾說「想與敵人和平共處，就必須與敵人合作，他會成為你的夥伴」，這句名言也為兩岸的未來指出一條明路。

王金平表示，台灣不但靠著科技研發帶動全球進步發展，也是人性良善價值最寶貴的資產，具有堅強的實力、旺盛的生命力，可以造就強大國力，應該團結一致，大聲告訴全世界「台灣是世界不可或缺的一部分」，卻因為錯誤的政策與不作為，阻礙前進腳步。

王金平表示，台灣當前面臨企業人才流失、能源政策不作為、少子化，人民對政府也失去信心。他將逐步提出公共政策的主張與策略，讓國人共同討論、凝聚共識，唯有讓人民過好生活、讓企業生存茁壯、讓經濟繁榮發展、讓社會安全和諧，台灣才能壯大。

最後，王金平強調，捍衛中華民國主權與憲法是現階段最大共識，也是台灣據以生存發展的根基，給他四年，他有自信讓台灣發光發熱，台灣就像航行在太平洋的航空母艦，他是有經驗、有決心的船長，將帶領台灣航向充滿希望的未來。

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