擴大禁用中國資通設備 國安會介入整合

2019-03-07

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府要擴大禁用中國資通訊等產品，將由行政院發布「各公務機關使用陸資產品處理原則」，據悉，目前拉高層級由總統府國安會進行關鍵整合，外界關切中國中興通訊、海康威視與聯想電腦等公司可能被列入禁止採購之列，國安會日前邀行政院相關部會會商，釐清中資以及中國資訊軟硬體等定義，由於問題複雜，府院正審慎斟酌。

最快月底公布處理原則

行政院昨證實，國安會確實參與討論，政院高層表示，最快三月底公布處理原則。

涉及網路間諜活動引發美國強烈疑慮的中興通訊、頻頻捲入中國政府主導網路間諜活動的聯想電腦，以及中國政府持股逾四十％、曾受命中國官方監控新疆維吾爾族的中國監視器大廠海康威視，未來都有可能被列入禁止採購名單，國安會正與行政院會商，盼能將中資等定義界定得更清楚，以便公務機關有所依循。

行政院副院長陳其邁表示，國安會之所以參與討論，是因資安就是國安，先前由於草案中對中資產品的界定沒有很明確，他要求弄得更清楚，畢竟涉及中國軟硬體的產品很多，也要做產業影響評估。

相關官員表示，研訂中的處理原則有兩大考量，首先，不希望給外界有蔡政府逢中必反的印象，其次，也不希望將這項屬於行政命令的處理原則訂得太寬鬆，以免部分中資企業有縫隙可鑽。

至於適用範圍，除了將要求行政院所屬各部會等中央公務機關遵守外，國營事業也將適用。

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