具中資疑慮 北市捷運局推中央

2019-02-25

〔記者黃建豪／台北報導〕台北車站特定專用區C1/D1（雙子星）土地開發案由南海團隊取得最優申請人資格後，預計三月底簽約。但南海一路走來始終被質疑有中資色彩，北市議員高嘉瑜質疑，南海從中國太子幫經營背景、財務能力到投資目的都令人疑慮；北市捷運工程局僅表示，南海是否具中資背景已送交經濟部投審會，這部分問題由主管機關各自權責辦理。

南海發展去年底取得雙子星案最優申請人資格後，依招商規定，須在今年三月底前，成立新專案公司，並繳納十九．四億元履約保證金，才算是完成投資契約簽訂。

高嘉瑜指出，南海發展的母集團南海控股，二○一七年的負債高達一五六七億元，負債總額是淨值的五．五倍，已遠高於負債不得超過淨值三倍的標準，但卻用子公司來投標，當然令人質疑財務能力；加上南海與中國太子幫的經營關係，早已多次浮上檯面被討論，甚至被質疑為中共官方的傳聲筒。

高嘉瑜還說，雙子星案的投資成本高達六百多億元，南海答應分回給北市府的利潤超過三百億元，接近上千億元的投資，不管怎麼算都是虧錢，南海為何要做這種賠錢生意？且南海只要繳交十九億餘元的保證金，承擔著低風險，若最後沒蓋成，爛攤子要誰來收拾？

高嘉瑜呼籲，雙子星未來將成為國家的門面，整個案子疑點這麼多，背後若隱含中國政治目的，如同把國安、國門交給中國，這是很危險的情況，因此投審會得用最嚴格的標準來審查。

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