多花150億得標 于品海怒大於喜

2019-02-25

比對手藍天宏匯高出一倍

〔記者徐義平／台北報導〕去年十二月底，北市捷運工程局公告雙子星開發案兩組投資人南海團隊與藍天宏匯的價格標，並宣布南海取得最優申請人資格；據內部人透露，南海控股主席于品海得知時，第一時間反應竟是怒大於喜，原因出在兩家價格標差距過大，南海出價竟較對手高出一倍、約一五○億元。

根據南海團隊的價格標，C1分回給地主的權配比約六十六．四％，較藍天宏匯六十三％，僅多三．四個百分點；但D1南海分回給地主達六十六％，藍天宏匯僅出底價五十％，兩者差距十六個百分點。

最終南海團隊以九十分高分拿下，藍天宏匯團隊為八十二．六分。一家原有意投標的壽險金控業者分析，若以價格標「底分」七十五分、「總分」一百分推算，投資人承諾增加回饋給地主的權配及租金，每增加一分，相當於二十億元價值，藍天宏匯回饋給地主金額約一五○億元，南海團隊卻高達三百億元，高出對手一倍之多。

藍天宏匯說明會時透露，該開發案扣除給地主的分回比率後，實際可分回價值金額約六七七億元，扣除開發成本約六百億元，可獲利價值不到八十億元，投資收益率不到十五％；而南海團隊分回給地主較藍天宏匯多出一五○億元，最終可分回價值金額不到六百億元，扣掉六百億元開發成本，等於建物的投資收益率也給了地主。

該壽險金控高層說，南海團隊未來拚獲利，除非要賭建物價值上漲，但如果有超額利潤，在柯市府上台後已訂定分配機制，南海也無法全拿，若建物價值下跌，就得自吞苦果；不然只能期待其押注的超高商場收益率的經營模式能夠成功。

台北市捷運局代理局長張澤雄表示，捷運聯開案的招商條件已納入超額利潤再分配的機制，投資人將來開發完成、於使用執照取得日時，會依市價重新鑑價，中間所產生超額利潤必須依五十％、五十％的比率，與捷運局進行利潤分配。

根據兩團隊初步規劃的商業空間占比，南海團隊商場規劃占比約四成，辦公室約四十七％，旅館約十三％；藍天宏匯則規劃商場約二十三．五％，辦公室約六十三．八％，旅館約十二．七％。

兩團隊出價比較表

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