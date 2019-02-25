雙子星案簽約大限當前 南海兩關卡卡

2019-02-25

新設專案公司補件待審查

保證金部份承貸 國銀興趣缺缺

〔記者徐義平、黃建豪／台北報導〕北市雙子星開發案在農曆年前順利選出最優申請人南海控股團隊，但要趕在三月底完成兩項必備條件，包括成立新設專案公司、約十九．四億元保證金須匯入指定戶頭，南海團隊目前走起來似乎「卡卡的」。

台北捷運工程局表示，依雙子星作業時程及相關規定，將在三月初將審定條件通知函送達最優申請人，南海團隊應於十日內就審定條件提出修正意見，若專案公司取得投審會審議通過、准予匯入資金，三月底須依審定條件完成簽約程序，逾期視為放棄最優申請人資格。

依目前最新進度，南海團隊的新設專案公司，雖在農曆年前已送件經濟部、轉由投審會審查，因部分資料不足，被要求補件，南海團隊已於二月十五日再度補件送審，但整體審議進度仍不明朗，資本額也尚未做出最終決定。

據南海內部透露，約十九．四億元的保證金籌措，目前可能傾向採行部分由海外匯入資金、部分向國內銀行承貸，近期已積極向國內各家銀行詢問合作方案；但某國銀高層坦言，金控背景銀行多對此案興趣缺缺，目前僅一家信合社轉型的商業銀行有意願。

三月底須簽約 南海不排除展延

對新設專案公司與保證金籌措進度傳出「卡卡的」？南海發展行政總監許永德回應說，對於不可歸責於南海團隊的過失，依法可要求簽約展延，展延時間將會與北市府協商。

他證實，目前已補件送案，但投審會何時要知會哪些部門共同審查，是投審會的權力，資本額要等新設專案公司審議到一定程度後，才能提出。

對於保證金籌措進度？許永德說，目前會考慮各項方式，包括部分海外匯進，或從海外存進美金，再向國內銀行提出擔保方式，但這些都須等到新設專案公司成立後才能進行。

雙子星案幾個關鍵日期

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