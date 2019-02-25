投審會嚴把關 議約添變數

2019-02-25

補件不積極 3月中前難走完全部流程

〔記者黃佩君、高嘉和／台北報導〕台北雙子星開發案農曆年前確定最優申請人為港商南海團隊，但因投審會對「中資成分」嚴加把關，且申請方對有疑慮部分遲未補件，確定無法排入二月份的委員會審查，推估三月中以前也難走完全部流程；因雙子星須在三月底前簽約，在投審會嚴加把關，且申請方補件態度不積極來看，歷經六度招標的雙子星案恐又要生變。

據透露，香港南海控股去年在台申請設立「香港商南海發展有限公司台灣分公司」（南海發展），依「港澳關係條例」，在書面審查境外自然人是否符合持有外國護照或港澳居民身分後，因股權結構無中資，依「外國人投資條例」核准在台成立分公司，而非循中資投資管道的「大陸地區人民來台投資許可辦法」。

投審會表示，因南海團隊搶下雙子星案的最優申請人資格，依規定得由南海發展母公司「南海控股」與共同投標人馬來西亞「馬頓」公司新設專案公司簽約，須另行向投審會申請，雙方已於去年十二月底前送件。

據了解，投審會原預計二月中以前將專案公司申請送到各部會審查，但因股權結構資料交代不清，已要求補件，目前仍在補件程序，僅部分資料送到陸委會、國安局等先行檢視。

知情人士表示，雙子星案屬事關「國門」的指標案件，且各界對南海控股的中資疑慮不斷，將比照二○一五年頂新集團出售台北一○一股權案，採「外國人重大投資案件審議」，要求須高度揭露受益人資訊。

有關中資質疑 遲未說明

目前南海方雖已提出相關資料，但對立委提出與部分中國黨國有密切連帶之質疑，卻未能說明，包括中國中信集團前董事長王軍之女王京京曾任南海控股主席于品海旗下公司董事等；而馬頓的受益人資料也相當不足，投審會多次要求補件未果，因此確定無法排入本月會議。

一般投審程序約兩個月、委員會議每月召開一次，若專案公司無法通過本月會議，後續程序將「走得相當驚險」。投審會強調，只要資料完整、充分審查、委員無疑慮，絕對會依法放行；但據透露，投審會要求補件，馬頓卻遲未完成，不積極的態度讓投審會覺得有些怪怪的。

外國人重大投資案件審議要求

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/