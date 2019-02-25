南海與中資扯不清 港媒也質疑

2019-02-25

〔記者高嘉和／綜合報導〕強調土生土長香港人、且「親中愛台」的香港南海控股主席于品海，對外界質疑其神秘港資、有中資背景，他用「我覺得非常無聊」來回應，還批評「感覺台灣好像不歡迎外資」；但是，從港媒報導來看，于品海與中資關係扯不清，也是屢受質疑。

房地產起家的于品海，一九九二年收購武俠小說大師金庸的明報後，打出名號；他與台灣最早的關聯，應是成立號稱要打造華人ＣＮＮ的傳訊電視（中天前身），後因大虧轉手和信辜家。

于品海投資媒體事業幾乎都虧損收場，但在中港豐沛的資本市場支持下，他不斷透過收購或投資，目前掌控兩家香港上市公司，分別是南海控股及中國數碼。

其中事業主體的南海控股就被港媒質疑與中國太子黨聚集的中信集團關係扯不清。根據南海控股財報，中信集團在二○一一到二○一三年直接持有股權約十二．五八％到十四．七一％之間；二○一四年起「股轉債」，變成南海股東質押股票給中信集團或其關係企業，二○一六年後又改為質押給中央匯金及中國建設銀行，到去年質押股權超過十％。

而于品海最鍾愛的傳媒事業，也被港媒質疑與中資關係密切。包括其投資的武漢有線電視，在一九九八年轉售給中信國安，中信國安其後躍居中國數碼的第二大股東；二○○九年收購六四事件後流亡海外的何頻在美國紐約創辦的多維新聞網，後將總部遷到北京，美國史丹福大學胡佛研究所去年底發表報告，質疑多維新聞網已變成中共的外圍宣傳媒體。

另于品海二○一六年擬斥資百億港幣收購九倉電訊及有線電視系統，在香港引發軒然大波；根據當時港媒報導，香港學者以震怒和痛心形容，立法會議員毛孟靜更直言，「如果交易真的成事，會令人覺得又一個電視台被赤化。」

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