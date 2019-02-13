機師工會拋新訴求 航空界：兩落點來回 不算「多航段」

2019-02-13

〔記者陳宜加、朱沛雄／綜合報導〕華航機師勞資第二次協商破局，主因是機師工會臨時拋出「多航段」新主張，且要求兩落地的來回航班也納入七小時、派遣三名機師。但航空業界打臉，表示多航段指航班中間有其他降落點，僅兩落點的來回航班通常不算。工會昨再出奇招，表示為讓資方體驗疲勞，要求於「疲勞時段」協商「疲勞航班」，今天凌晨一點起展開八小時的第三次協商。

工會出招 凌晨一點重啟協商

交通部對於第二次協商過程表示失望，認為工會一直拋出新課題，等於沒有進展，交通部政次王國材說，華航已因應工會提出對案，結果不被討論。交通部昨定調，每天下午兩點半以交通部為協商地點，機師工會一來就開會。工會臨時提議今天凌晨一點協商，交部及華航都已同意。

華航批挑燈協商 迴避社會質疑

華航發言人劉朝洋質疑工會變來變去，目的讓會議沒有結論，如果全部答應工會的人力要求，「華航全軍覆沒不是不可能」。對於挑燈進行第三度協商，華航表示，看不出工會善意也不公平，更有迴避社會質疑的疑慮，對此強烈抗議。

對於提出「多航段」主張，機師職業工會常務理事陳蓓蓓堅稱，多航段航班應為多於一次起降，來回Ａ點─Ｂ點─Ａ點以及三地Ａ點─Ｂ點─Ｃ點都是。她並解釋，這是妥協「飛航時間八小時以上三人派遣」的華航方案後，提出「多航段」也增人派遣做為配套。

航空業界人士分析，一趟航班是指從起點到終點，但中間可能還有其他降落點，例如Ａ點─Ｂ點─Ｃ點，因而稱為「多航段」，從台灣出發、終點不在台灣；業界通常不會將Ａ點─Ｂ點─Ａ點的來回航班算在內。該名人士指出，若來回航班算是多航段，幾乎所有航空公司的短途區域航線都是，也就是所有當天來回航班都算，影響頗大。

華航人力資源處協理葉紹鼎指出，如果從八小時三人派遣變成七小時三人派遣，華航將增聘九十多位機師，可能增加三、四億元的成本，華航的計算方式已是全球最優，且內部還有其他工會，華航必須要專注全體同仁的永續經營。

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