高齡照護 雲林打造樂活示範場域

台大醫院雲林分院院長馬惠明（左起）、國衛院長司徒惠康、雲林縣長張麗善與雲林科技大學校長楊能舒共同簽署合作協議，致力提升雲林在地高齡者生活品質與健康識能。（記者黃淑莉攝）

2024/04/02 05:30

國衛院、縣府、雲科大及台大醫院雲林分院簽署合作協議書

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國衛院、雲林縣府、雲林科技大學及台大醫院雲林分院昨天簽署「雲林高齡健康智慧整合」合作協議書，官、學、研、醫透過資源共享、專業知識和科技運用，提升全國高齡研究量能，協助雲林高齡者有一個健康老化、成功老化、活躍老化的過程，希望進而成為國家級的高齡樂活示範場域。

資源共享 提升高齡研究量能

簽署儀式昨天在雲林縣府舉行，由國衛院長司徒惠康、雲林縣長張麗善、雲科大校長楊能舒及台大雲林分院院長馬惠明共同簽署，未來將在衛生福利相關研究、臨床試驗、研究成果、在地教育與識能推廣，提升全國高齡研究量能，及雲林在地長者生活品質與健康識能。

讓長者健康、有尊嚴在地老化

司徒惠康指出，過去國衛院致力癌症、心血管及慢性病等疾病研究，但這幾年了解到高齡是非常大的國安問題，雲林已進入超過齡社會，透過結合不同醫療、科技能量及國衛院健康政策、醫療衛生相關研究，高齡醫學暨健康福祉研究中心最終目的希望長者可以健康、活躍、有尊嚴的在地老化。

張麗善表示，很高興官學研醫攜手共同為高齡者健康、福祉努力，讓雲林長者可以在地安養、在地老化，且能得到最好的照顧與尊嚴，進而延緩老化、失智及延長壽命。

楊能舒說，學校二○二二年即與國衛院合作在雲林多個鄉鎮展開高齡者健康服務，進行糖尿病健康識能課程，並運用AI科技有效揪出長者眼部病因、肌少症等，未來會持續投入資源協助。

馬惠明指出，院方很榮幸加入全國高齡醫學和健康福祉的國家隊，相信在強強聯手下能實現讓雲林成為全國的標竿。

國衛院位在虎尾的高齡醫學暨健康福祉研究中心興建工程前年動工，預計明年完工，執行長許志成說，這幾年中心已在地方推動多項高齡健康計畫，包括強化長輩自我健康管理意識，包括慢性病、行動功能、骨鬆、肌少症、多重用藥、社會疏離等層面。

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