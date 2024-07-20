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黃永松、蔡清煌擔任雲林義消40年 救命故事說不完

雲林縣義務消防總隊副總隊長黃永松（右）、幹事蔡清煌擔任義消40年。（記者黃淑莉攝）

雲林縣義務消防總隊副總隊長黃永松（右）、幹事蔡清煌擔任義消40年。（記者黃淑莉攝）

2024/07/20 14:51

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣消防局今（20）日頒發義勇消防人員年資標獎牌，其中擔任義消40年的黃永松、蔡清煌分享說，當年加入是想為地方盡一份力量，沒能力出錢但有的是力氣，每救回一條性命就很有成就感，而且全國義消像個大家庭相互協助，數十年來的收穫就像拜媽祖一樣獲得庇祐。

66歲黃永松為雲林縣義消總隊副總隊長，當兵是海軍艦艇的救火班，深刻體會防火救災重要，退伍後在26歲時加入義消行列，黃永松說，每救一條性命就很有成就感，印象最深刻是1999年921地震，斗六觀邸、中山國寶2棟大樓傾倒，他連續10多天晚上與大家投入現場搶救工作。

68歲蔡清煌現為義消總隊幹事，蔡清煌表示，退伍後外出流浪一段時間，返家接手家庭製麵工作，28歲時在友人介紹下加入義消，參與打火、救溺、救護案件數不清，當義消就像拜媽祖救人、保平安，收穫比付出多更多，尤其義消裡有很多各行各業精英，大家像個大家庭，還到任何問題都情義相挺。

2人都說，因年齡限制無法像以前在外勤現場衝鋒陷陣，但會持續做消防最強後盾。

消防局今天共計頒發118名義消，年資從10年至40年，縣長張麗善、立委張嘉郡及多位議員都到場觀禮，張麗善感謝義消多年來為守護鄉親生命財產安全，透過表揚來肯定他們的付出及努力。

雲林縣消防局頒發義消年資標獎牌，今年共計頒發118人。（記者黃淑莉攝）

雲林縣消防局頒發義消年資標獎牌，今年共計頒發118人。（記者黃淑莉攝）

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