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出席民眾黨雲縣黨部揭牌 張嘉郡：是因為民意一起合作

民眾黨立委張啟楷雲林服務處暨雲林縣黨部今天揭牌，民眾黨主席柯文哲出席，國民黨籍立委張嘉郡也與會。（記者黃淑莉攝）

民眾黨立委張啟楷雲林服務處暨雲林縣黨部今天揭牌，民眾黨主席柯文哲出席，國民黨籍立委張嘉郡也與會。（記者黃淑莉攝）

2024/07/20 16:13

〔記者黃淑莉／雲林報導〕民眾黨立委張啟楷雲林服務處暨台灣民眾黨縣黨部今（20）日揭牌，除黨主席柯文哲親自與會，國民黨籍立委張嘉郡與胞弟張鎔麒也出席，外界解讀為縣長選舉「藍白合」；張嘉郡致詞說，與民眾黨是因為民意一起合作，而且與張啟楷都是經濟委員會建立革命情感，她與弟弟一起來給予祝福，未來會不分黨派一起為雲林縣提供更多服務。

柯文哲指出，今天雲林縣黨部及張啟楷聯合服務處成立，代表民眾黨向基層扎根與服務的決心，他批民進黨執政以來只對衝突、對抗有興趣，國會改革忙了半天，也不演了，憲法法庭裁決暫時處分，這對台灣歷史有很大影響，也是台灣民主政治走向獨裁的開端。

柯文哲說，這次立法院通過公糧收購修正重點不是每公斤調漲5元，最重要是制定一個制度，即未來每3年調整一次；另外電價調漲也要訂定一個制度，政治要務實、科學、理性，要相信制度不是相信個人，民眾黨會持續用理性態度面對事情。

張啟楷表示，雲林服務處將成為雲林縣民的服務據點，未來將不斷的努力解決地方民意與民生相關問題，提升雲林縣的整體福祉。

民眾黨雲林縣黨部主委林淑芬指出，未來將致力擴展基層組織，在地方建立更多元完善的服務網，進一步強化民眾黨在地方的服務能力和影響力，期待未來能夠更緊密與各界攜手合作，共同推動雲林縣的發展。

民眾黨立委張啟楷雲林服務處暨雲林縣黨部今天揭牌，民眾黨主席柯文哲出席，國民黨籍立委張嘉郡也與會。（記者黃淑莉攝）

民眾黨立委張啟楷雲林服務處暨雲林縣黨部今天揭牌，民眾黨主席柯文哲出席，國民黨籍立委張嘉郡也與會。（記者黃淑莉攝）

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