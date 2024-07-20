憲法法庭裁准暫時處分 柯文哲：司法變成民進黨的側翼

民眾黨主席柯文哲今天南下雲林，針對昨天憲法法庭裁決受訪指出，司法法庭變成民進黨的側翼。（記者黃淑莉攝）

2024/07/20 12:19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕針對19日憲法法庭裁准《立法院職權行使法》及《刑法》等部分條文暫時處分。對此，民眾黨主席柯文哲今天到雲林參加立委張啟楷雲林服務處暨民眾黨雲林縣黨部揭牌儀式受訪指出，此例一開不可收拾，尤其民進黨事先知道法庭裁決時間，這表示「不演了」，憲法法庭變成民進黨的側翼。

柯文哲表示，這是很嚴肅的問題，此例一開不可收拾，以後法院法三讀通過的法令，民進黨就送憲法法庭就宣告暫停處分，等判決後再來處理，拖2、3年或更久。

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柯文哲說，最嚴重是這次民進黨發言人吳崢的談話，代表民進黨事先就知道憲法法庭要選在週五下午做出裁決，代表民進進黨不演了，憲法法庭變成民進黨的側翼，這是很嚴重的事情，司法是國家最後一道防線，他應讓被人民信任，但這就是側翼行為，司法的公正性在台灣破產，這個對整個台灣社會的傷害太大了，民進黨也要出來解釋，這到底怎麼一回事？否則憲法法庭的判決，怎麼被人民相信。

柯文哲指出，幾乎所有條文都暫停處分，這就是全面否決，正確的講就是民進黨跟台灣大多數民意的全面開戰，這會讓整個社會陷入這種衝突對立，台灣要面對的問題很多，每天做事都來不及的時候，卻每天搞對立、搞衝突，這不是執政者應該有的選擇，他無法理解賴清德在想什麼。

柯文哲強調，執政者應該建立制度的可信性，很不幸民進黨在破壞制度的可信性，老百姓心中自有一把尺。

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