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邱良閱斗六競總成立 韓國瑜站台

韓國瑜（前左）致贈好彩頭給國民黨山線立委參選人邱良閱（前右）。（記者林旻臻攝）

韓國瑜（前左）致贈好彩頭給國民黨山線立委參選人邱良閱（前右）。（記者林旻臻攝）

2023/11/20 05:30

〔記者林旻臻、鄭旭凱／雲林報導〕國民黨雲林縣第二選區（山線）立委參選人邱良閱，昨晚成立斗六市聯合競選服務處，現場聚集上千位支持者，前高雄市長韓國瑜、雲林縣長張麗善及前立委張嘉郡等人到場站台，被國民黨提名不分區立委第一名的韓國瑜表示，他會跟張嘉郡一起努力，點亮雲林這塊招牌。

韓國瑜說，被提名且排在第一位，他沒有笑，因為這是責任，讓他壓力很大，他向鄉親保證，只要未來雲林需要任何建設，一定會與張嘉郡全力配合地方向中央爭取，也請鄉親給邱良閱一個機會。

邱良閱指出，這次代表年輕人出戰參選立委，希望從平凡中創造不平凡，有信心創造奇蹟，若能當選，代表鄉親的下一代也有開創夢想的機會，而且他是縣府團隊出身，地方需要與縣府執政理念相同的立委，協助雲林加速前進，他對雲林重大願景及需求最清楚。

張嘉郡列不分區立委第12

張嘉郡在昨天下午獲知國民黨不分區立委排名第十二時表示，以欣悅的心情慎重接受這樣的安排，將來對於百廢待舉的農業會盡心盡力，幫農民制訂更好的農業政策，為台灣做更多事。

由於張嘉郡的父親張榮味早先曾力挺郭台銘參選總統，在國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜拜訪之後，即傳出張嘉郡可能被列為不分區安全名單，昨天獲得證實；雲林政壇人士認為，張榮味恐怕不能再挺郭台銘，還會努力輔選侯友宜。

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