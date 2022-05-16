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    首頁　>　雲林縣

    雲林4762兒童接種莫德納 無不良反應

    2022/05/16 05:30

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣衛生局統計，至昨天為止，縣內兒童莫德納疫苗累計已完成四七六二人接種，至今沒有接種疫苗後不良反應通報，而今天起接種第一次追加劑滿五個月者，也開放接種第二次追加劑。

    衛生局表示，雲林昨天新增五百七十四確診案例，累計今年確診數共六○六七例，經統計，昨天確診個案中，居家隔離陰轉陽的個案約十五％，因出現症狀後自行快篩陽性而就醫採檢的比例大約為三分之一，其餘三分之一個案來源為機構、職場以及校園等，衛生局提醒民眾確實做好戴口罩、勤洗手，就能降低感染率廿％以上。

    縣府表示，如果加強單獨用餐、浴廁使用後消毒等環境措施，能大幅降低感染風險，呼籲民眾，六十五歲以上的長者應儘快完整接種疫苗，以降低中、重症發生的機率，住宿式長照機構應加強落實工作人員防疫措施及自主健康管理。

    雲林縣昨天各鄉鎮確診數分別為斗六一百卅八人，虎尾七十七人，西螺六十四人，斗南卅八人、北港及古坑各廿七人，莿桐廿六人，大埤廿五人，二崙及麥寮各廿三人，崙背廿人，土庫十九人，東勢十四人，台西十一人，林內九人，四湖及口湖各八人，元長七人，褒忠六人，水林四人。

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