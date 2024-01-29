虎尾鎮、麥寮鄉長補選 綠營授權縣黨部2月底前徵召人選

虎尾鎮、麥寮鄉長補選，2地方都是民進黨的艱困選區，黨中央授權縣黨部執委會在2月底前徵召有可能勝選人選。（記者黃淑莉攝）

2024/01/29 16:32

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾鎮、麥寮鄉長補選可能在4月13日舉行投開票，補選人選藍綠白都積極佈局中，由於這2個地方都是屬民進黨的艱困選區，黨中央提名小組討論後決議授權縣黨部在2月底前徵召有可能勝選的人選。

現任虎尾鎮長丁學忠當選立委，2月1日將宣誓就職，另麥寮鄉長蔡長昆因賄選二審判決當選無效確定，今天縣府派前肉品市場副總經理邱良閱代表鄉長，2鄉鎮依規定要在3個月完成首長補選。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠指出，有關虎尾鎮、麥寮鄉長補選提名一事，經由黨中央提名小組立委蔡易餘、蘇治芬、劉建國及行政院雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉、中常委陳茂松等人討論後，一致認為這2個地方都屬民進黨的艱困選區，提名人選授權給縣黨部執委會在2月底前徵召人選。

林金忠表示，徵召是黨部主動徵詢有可能勝選的人，不一定要黨員，但因徵召考量的因素較多，目前仍在尋找適合的人選，縣黨部將在2月初召開執委會討論。

虎尾鎮長補選目前有議員黃美瑤、鎮代會主席林嘉弘都表態參選，民進黨部分也有3、4人表態有意願；麥寮部分現有前鄉長許忠富及前縣議員林建鴻、許志豪及現任議員許留賓，民眾黨雲林駐區專員林宜豊等6人都有表達參選意願。

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