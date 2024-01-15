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虎尾鎮長4月底前補選 丁學忠推薦林嘉弘、綠營稱不會缺席

虎尾鎮代會主席林嘉弘（前排左2），今天在虎尾鎮長、立委當選人丁學忠（前排中）及多位鎮代、里長陪同召開記者會，宣布投入虎尾鎮長補選。（記者黃淑莉攝）

虎尾鎮代會主席林嘉弘（前排左2），今天在虎尾鎮長、立委當選人丁學忠（前排中）及多位鎮代、里長陪同召開記者會，宣布投入虎尾鎮長補選。（記者黃淑莉攝）

2024/01/15 14:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾鎮長丁學忠當選立委，將於2月1日宣誓就職，依《地方制度法》規定虎尾鎮長要在3個月內辦補選，即4月底前完成；鎮代會主席林嘉弘今天在丁學忠及多名鎮代、里長陪同召開記者會，宣布參選虎尾鎮長補選；丁學忠也強力推薦林嘉弘，有信心他能帶領虎尾再躍進。民進黨雲林縣黨部主委林金忠強調，民進黨不會缺席，目前在徵詢人選中。

雲林縣府民政處表示，依《地方制度法》第82條規定，鄉鎮市長辭職應自事實發生之日起3個月內完成補選，丁學忠立委就職是2月1日，因此最慢要在4月底完成虎尾鎮長補選，選委會會在下個月召開委員會決定補選期程。

林嘉弘今天在丁學忠競選總部召開記者會公開宣布參選鎮長補選，林嘉弘指出，他擔任代表會主席5年多，全力監督鎮政，也與丁鎮長走遍虎尾各角落，了解地方需求，對公所每一課室業務也很熟悉，能無縫接軌延續丁鎮長現在正在推動計畫、工程，未來也會與縣長張麗善、立委丁學忠等人配合，為虎尾爭取更多建設，在許多好友及丁鎮長的鼓勵下，他決定參選，也會全力以赴、不負各界所託。

丁學忠表示，林嘉弘擔任主席以來對公所、代表會配合，讓公所在社會福利、各項建設順利推動，且林嘉弘基跑基層與地方互動良好、了解地方需求，相信他一定能把鎮長職務發揮淋漓盡致，讓虎尾再大躍進。

虎尾鎮里長聯誼會長、三合里長林坤泉代表與會多名里長說，林嘉弘主席這幾年努力、用心大家有目共睹，全力支持他參選，創造虎尾第2波繁榮。

林嘉弘現年53歲，曾擔任刑警20多年、虎尾調解委員會祕書6年，2018年當選鎮代及鎮代會主席、2022年連任。

虎尾鎮長長補選，現任鎮長、立委當選人丁學忠（左）強力推薦虎尾鎮代會主席林嘉弘。（記者黃淑莉攝）

虎尾鎮長長補選，現任鎮長、立委當選人丁學忠（左）強力推薦虎尾鎮代會主席林嘉弘。（記者黃淑莉攝）

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